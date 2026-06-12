Después de varias horas de trabajo y tras una intervención de alta complejidad, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó este viernes por la tarde que concluyó la reparación de la cañería dañada en el barrio Terrazas del Neuquén, cuya rotura había afectado el suministro de agua potable en distintos sectores de la capital neuquina. La novedad llega luego de una jornada marcada por las tareas de excavación y reemplazo de infraestructura, que obligaron a interrumpir el servicio en barrios del oeste de la ciudad mientras se desarrollaban los trabajos.

Finalizaron las tareas y comienza el restablecimiento gradual

Según informó el organismo provincial, una vez concluida la reparación sobre calle Soldi, los operarios comenzaron con la regulación de válvulas para recuperar progresivamente la presión en toda la red.

Desde el EPAS señalaron que la normalización no será inmediata, ya que el sistema debe recuperar niveles de presión de manera escalonada para evitar inconvenientes adicionales y garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Por ese motivo, algunos usuarios podrían continuar registrando baja presión durante las próximas horas hasta que el suministro se estabilice por completo.

La reparación fue compleja dado que hubo que trabajar debajo de una línea de alta tensión - Foto: Gentileza

Una reparación compleja bajo una línea de alta tensión

Las tareas demandaron una intervención más compleja de lo habitual debido a las condiciones del lugar donde se produjo la avería. De acuerdo con la información oficial, fue necesario reemplazar el tramo de ducto afectado en una zona atravesada por una línea de alta tensión, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y a trabajar con procedimientos especiales.

La magnitud de la obra había generado preocupación entre los vecinos de los barrios alcanzados por las restricciones en el suministro durante gran parte de la jornada.

Piden cuidar el agua para acelerar la recuperación del sistema

Mientras se completa el proceso de normalización, el organismo provincial solicitó a los usuarios realizar un uso responsable del agua potable. La recomendación apunta a preservar las reservas domiciliarias y evitar consumos excesivos que puedan retrasar la recuperación de la presión en la red.

Entre las medidas sugeridas se encuentran evitar el riego de jardines, el lavado de vehículos y otras actividades que impliquen un gasto elevado de agua hasta que el servicio quede completamente restablecido.

El antecedente: tres barrios afectados por la rotura

Durante la mañana, el EPAS había informado sobre la interrupción del suministro a raíz de una rotura detectada en una cañería principal ubicada en el sector de Terrazas del Neuquén. La situación impactó en distintos sectores de la capital provincial y obligó a desplegar un operativo especial para reparar la infraestructura dañada.

Con la finalización de los trabajos, el organismo espera que el servicio recupere su funcionamiento normal durante las próximas horas, llevando alivio a cientos de familias que se vieron afectadas por la falta de agua.