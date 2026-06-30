La comunidad venezolana en Neuquén capital se organizó para enviar ayuda a su país luego de los terremotos que afectaron la región norte. Varios locales comerciales están recibiendo donaciones y funcionan como centro de acopio.

Kendry Arzola, venezolano y dueño de Kaimeru Accesorios y Tecnología, explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "En este momento, lo que más se necesita, de acuerdo con lo que nos están solicitando desde Venezuela, son insumos médicos".

Difunden la campaña en redes sociales

Arzola indicó que "A través de las redes sociales estamos difundiendo la campaña e invitando a las personas a acercar su colaboración. No tengo dudas de que en otras provincias está sucediendo lo mismo, pero acá varios emprendedores que tenemos locales de distintos rubros decidimos convertirlos en centros de acopio".

Entre los elementos más requeridos, destacó que necesitan alcohol, solución fisiológica, colirios, sueros, jeringas y, sobre todo, antibióticos. "Las patologías que se están presentando son principalmente infecciones producto de la situación que están atravesando. Conseguir antibióticos no es sencillo porque requieren prescripción médica, pero por suerte varios profesionales e instituciones nos tendieron una mano y están colaborando para recibir también ese tipo de medicamentos. Además de los insumos médicos, estamos armando cajas bastante completas con elementos de higiene personal", señaló.

Definieron que los locales comerciales sean los puntos de acopio

En la capital provincial, los elementos de ayuda se pueden acercar en distintos locales comerciales. "Hasta el momento somos varios emprendedores los que ofrecemos nuestros locales como centros de recepción" detalló Kendry Arzola.

Aripo en 25 de Mayo 84 y San Martín 4569, Parceros Market en Santamaría 320, Latin Food en Don Bosco 275, Punto Criollo en Almte. Brown 198 y Kaimeru Accesorios en Alcorta 160 y Sarmiento 242 son algunos de los lugares donde reciben donaciones.

"Seguramente se van a ir sumando otros emprendedores y, a medida que eso ocurra, lo iremos difundiendo para que cada persona pueda acercar su donación al lugar que le quede más cómodo", indicó Arzola.

En cuanto a la logística para el envío, resaltaron que "Afortunadamente también contamos con empresas de transporte que nos tendieron una mano y ofrecieron espacio en sus camiones para trasladar gratuitamente toda la mercadería". La ayuda llegará a Buenos Aires, donde será recibida en la Asociación Venezolana de Enfermeros en Argentina, donde se reúne todo lo recaudado en el país.

"Una vez en Venezuela, la Cruz Roja Internacional será la encargada de recibirlos y distribuirlos en los hospitales, que son los lugares donde más se necesitan", concluyó.

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