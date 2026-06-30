Mientras varios voluntarios y rescatistas neuquinos se organizan para viajar o ya han viajado a ayudar a Venezuela, tras la tragedia de los terremotos, uno de ellos anunció que finalmente no podrá ir a colaborar.

Se trata de Luis Zúñiga, el rescatista de Cutral Co que ya había anunciado que colaboraría con las tareas de rescate en el país venezolano. Sin embargo, confirmó que no podrá viajar porque su trabajo actual no le dio el permiso.

Zúñiga iba a dirigirse a La Guaira, donde colaboraría con trabajos de rescate. A pesar de su predisposición y entusiasmo para ayudar, indicó que su trabajo en una empresa petrolera de Neuquén aún no le otorgó la licencia laboral solicitada para ausentarse de su trabajo.

El rescatista había sido convocado por Fundación Fénix, con sede en Mendoza y especializada en rescates internacionales, para sumarse al equipo que asistiría en las tareas de emergencia.

"Están en todo su derecho. Gracias a mi trabajo pude comprar todo el equipo y el material que tengo, así que debo cumplir con mis obligaciones laborales", señaló en cuanto a la decisión de su trabajo.

La trayectoria del especialista

El rescatista cuenta con una amplia trayectoria en operativos de búsqueda y rescate dentro y fuera del país. Se capacitó junto a la reconocida brigada mexicana Los Topos y participó en intervenciones en distintos puntos de Argentina.

En oportunidades anteriores también estuvo convocado para colaborar en emergencias internacionales, como los terremotos de Turquía y México.

En esta ocasión Zúñiga se lamentó por no poder colaborar esta vez y envió sus fuerzas para que el pueblo venezolano pueda superar esta situación y levantarse, mientras que otros voluntarios de Neuquén emprenden sus viajes con donaciones y herramientas de trabajo.