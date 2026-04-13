El Gobierno de Río Negro anunció un fuerte alivio fiscal para el sector productivo: reducirá impuestos sobre la energía destinada al riego agrícola, en una medida que apunta directo a bajar costos y mejorar la competitividad en uno de los rubros más golpeados por la presión tributaria.

La decisión no es menor. En concreto, el IVA sobre la energía para riego bajará del 27% al 10,5%, un recorte significativo que impacta de lleno en la factura eléctrica de los productores. Pero eso no es todo: además, la Provincia confirmó que llevará la alícuota de Ingresos Brutos al 1% a partir de 2026, consolidando un esquema de menor carga impositiva sobre un insumo clave.

Ahora bien, el trasfondo es claro. En un escenario donde producir cuesta cada vez más, el riego, vital para la fruticultura y otras economías regionales, se había transformado en un gasto difícil de sostener. Por eso, el recorte impositivo busca descomprimir una estructura tarifaria que arrastra múltiples cargos nacionales, provinciales y municipales.

En ese sentido, la factura eléctrica no solo incluye el IVA, sino también otros componentes que presionan el costo final: desde el impuesto al débito y crédito bancario (1,2%), pasando por aportes adicionales como el de bomberos (2,8%), hasta tasas municipales que rondan el 15%. En ese combo, la baja del IVA aparece como un alivio concreto y tangible.

Pero además, la medida no llega sola. Se inscribe dentro de un paquete más amplio de políticas que la Provincia viene empujando para reactivar la economía. Entre ellas, las leyes de promoción económica e industrial y el impulso a parques logísticos, en una estrategia que busca atraer inversiones y dinamizar la producción.

Asimismo, desde el Gobierno adelantaron que en los próximos días se contactará a los potenciales beneficiarios para facilitar el acceso al beneficio. La idea es acelerar la implementación y evitar trabas burocráticas que terminen diluyendo el impacto de la medida.