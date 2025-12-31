La noticia sacude al sector productivo: la ganadería rionegrina cerró el año con un financiamiento histórico que supera los $1.200 millones. El Programa Ganadero Bovino aprobó en su sexta operatoria de 2025 un total de ocho nuevos créditos por $121,5 millones, que se suman a una inversión anual que alcanzó a 93 productores en toda la provincia.

Este impulso no es menor. El Estado provincial apuesta fuerte a la producción bovina, con un objetivo claro: mejorar la eficiencia, sostener el crecimiento de los rodeos y fomentar el agregado de valor en origen. Los fondos se destinan a la compra de reproductores, mejoras prediales y adquisición de insumos, pilares que buscan transformar la realidad de los campos rionegrinos.

La Región Sur aparece como protagonista. Allí, el crecimiento del stock bovino es sostenido y marca un cambio de época. Los créditos llegan para consolidar ese proceso y garantizar que los productores tengan herramientas para enfrentar los desafíos de la actividad.

El mensaje es contundente: la ganadería rionegrina está en movimiento, con financiamiento que recorre todo el territorio y con cifras que hablan por sí solas. Más de $1.200 millones invertidos en un año son la prueba de que el sector se fortalece y que el Estado busca acompañar cada paso de los productores