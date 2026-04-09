La ganadería rionegrina empezó a mover fuerte en la cordillera y dejó una señal clara: el negocio está más vivo que nunca. En Bariloche se realizó el primer remate feria de hacienda general del departamento, con más de 1100 animales vendidos y una convocatoria que sorprendió incluso a los organizadores.

El evento reunió a productores de distintos puntos de la región, desde la Línea Sur hasta zonas cordilleranas, en una postal que mostró integración territorial y necesidad urgente de nuevos espacios de comercialización. La hacienda llegó desde lugares como Comallo, Pilcaniyeu, Jacobacci, Maquinchao y El Bolsón, entre otros.

Pero el dato que más peso tuvo fue otro: más de 40 productores participaron activamente, muchos de ellos pequeños, que encontraron en este formato una oportunidad concreta para vender en mejores condiciones y sin tener que salir de su zona.

El volumen de operaciones no pasó desapercibido. Más de 1100 animales cambiaron de manos en una sola jornada, dejando en evidencia que hay producción, pero también una demanda clara de herramientas que acompañen ese crecimiento.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que “este primer remate feria en Bariloche es el resultado de un trabajo que se viene impulsando junto al sector, con el objetivo de acercar herramientas concretas de comercialización y mejorar las condiciones para nuestros productores”.

Detrás de la movida hubo una estructura aceitada. La organización conjunta con la Sociedad Rural de Bariloche y una firma consignataria permitió montar un esquema con logística, compradores y condiciones competitivas que empujaron los precios y dinamizaron el mercado.

En ese contexto, desde el Gobierno provincial buscan capitalizar el impulso y consolidar estos espacios como una alternativa real para el sector. La apuesta es clara: acercar el mercado a los productores y evitar que queden afuera del circuito formal por falta de acceso o costos.