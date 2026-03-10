Con el objetivo de prevenir contagios y proteger a los grupos más vulnerables, el Gobierno de Río Negro, a través de la obra social provincial IPROSS, puso en marcha la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 destinada a sus afiliados. La iniciativa busca resguardar la salud de la población y reducir los riesgos asociados a la gripe, especialmente entre quienes presentan factores de riesgo o condiciones de salud que requieren mayor protección.

La vacuna antigripal cuenta con distintos niveles de cobertura para los afiliados del IPROSS:

* Cobertura 100% sin preautorización: afiliados empadronados en planes crónicos de diabetes, epilepsia y patologías cardiovasculares y respiratorias; mayores de 60 años; materno e infantil (hasta el año de edad). En estos casos, se puede concurrir directamente a la farmacia prestadora con receta médica en papel, digital o electrónica.

* Cobertura 100% con preautorización: destinada a pacientes oncológicos, personas con HIV, trasplantados o inmunosuprimidos y afiliados con Certificado Único de Discapacidad (CUD) relacionado. Se requiere trámite de autorización en la delegación correspondiente.

* Cobertura 50%: el resto de los afiliados podrá acceder a la vacuna con un 50% de cobertura a través del Plan Ambulatorio, presentando receta médica directamente en farmacia.

Vacunas autorizadas

Las dosis utilizadas en la campaña son las autorizadas por la ANMAT y recomendadas por el Ministerio de Salud de la Nación para la temporada 2026. Entre las marcas disponibles se encuentran Influvac, Fluad y Agrippal.

Desde IPROSS se recuerda que la vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras vacunas del Calendario Nacional y constituye una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias durante la temporada invernal.

Para más información, los afiliados pueden comunicarse al Centro de Atención al Afiliado todos los días, de 8 de la mañana a 2 de la madrugada, al 0800-333-4776 o por WhatsApp al (2920) 475511.