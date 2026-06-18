La indignación continúa creciendo en la comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 117 de Cipolletti. Después de conocerse la desaparición de la gigantesca bandera argentina elaborada por niños, familias y docentes para conmemorar el Día de la Bandera, este jueves circuló por las redes sociales un video que muestra cómo habría sido el traslado del emblema patrio durante la madrugada del miércoles.

La bandera había sido confeccionada colectivamente y colocada en el frente de la institución como parte de un proyecto destinado a fortalecer la identidad del jardín y visibilizar el trabajo de la comunidad educativa. Su desaparición generó tristeza y bronca entre los alumnos y docentes.

Dos ciclistas y una enorme bandera

Según las imágenes difundidas este jueves, dos personas circulaban en bicicletas durante la noche sosteniendo cada una un extremo de una extensa bandera celeste y blanca, de características similares a la que había sido instalada en el jardín de infantes. El registro fue captado en inmediaciones de las calles Brentana e Hipólito Yrigoyen, a pocas cuadras del mencionado establecimiento educativo.

Antes y después. A la izquierda, la enorme bandera realizada por los alumnos del Jardín 117. A la derecha, la fachada del jardín tras los festejos de Argentina 3 - Argelia 0 - Foto: Cipo360.com.ar

En el video se observa cómo los ciclistas avanzan por la calle transportando la bandera mientras se alejan de la zona. Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre quiénes son las personas registradas ni sobre el destino que tuvo el emblema. Sin embargo, las imágenes coinciden con el horario y el sector donde se produjo el robo.

El robo ocurrió después del partido de Argentina

La principal hipótesis es que la sustracción ocurrió durante la madrugada, en medio de los festejos por la contundente victoria de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026. La alegría por el triunfo albiceleste quedó opacada para la comunidad educativa cuando, al llegar al establecimiento al día siguiente, descubrieron que la bandera ya no estaba.

Tal como reprodujeron medios zonales, la directora del jardín Silvina Frutos había explicado que el proyecto involucró a las familias de los alumnos de salas de 4 y 5 años, quienes confeccionaron banderas individuales que luego fueron unidas para formar una gran insignia nacional. El objetivo era "abrazar" simbólicamente el edificio y fortalecer el sentido de pertenencia de la institución.

La búsqueda de una respuesta

Mientras el video se comparte a través de las redes sociales y grupos de vecinos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está la bandera? Desde la comunidad educativa esperan que las imágenes permitan identificar a los responsables y recuperar el trabajo realizado por decenas de familias.

A pocos días del 20 de Junio, la desaparición de la bandera continúa generando conmoción en Cipolletti. Pese al golpe recibido, desde el Jardín 117 aseguraron que seguirán impulsando actividades comunitarias y proyectos que involucren a los chicos y sus familias.