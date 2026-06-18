Este 19 de junio Andacollo se va a vestir de celeste y blanco en una actividad que cada año se afianza como tradición. Pobladores y vecinos de todo el norte neuquino se unieron para confeccionar la bandera más grande de toda la provincia.

Trabajaron hasta altas horas de la noche para llegar a la meta de los 600 metros de longitud.

Verónica Fonseca es una de las encargadas de coser cada uno de los tramos, y explicó en diálogo con Entretiempo por AM550 que "entre el domingo y el lunes cosimos 300 metros de bandera porque teníamos que llegar a los 600 metros en menos de una semana". "Comenzamos el domingo haciendo 100 metros. Estuve cosiendo sola y después algunas familias vinieron a tomar unos mates y a traer algunas cosas para colaborar" indicó.

Cada año suman metros y colaboradores

"Empezamos con 120 metros, después llegamos a 345, luego a 400, después a 500 y este año alcanzamos los 600 metros" comentó Fonseca. Desde ese inicio allá por 2018, invitaron a familias integrantes de la Escuela Centro Comunitario Rural Evangélico de Andacollo, la institución desde la cual comenzaron con la iniciativa. Con el correr del tiempo se fueron sumando más personas, "hoy prácticamente todo Andacollo acompaña y ya es algo propio del norte neuquino. Está incluido todo el norte y ya somos todos dueños de esto" relató Verónica orgullosa.

Explicó que "Al principio trabajábamos con retazos. Pero después se hizo muy difícil seguir sumando pedazo por pedazo. Entonces propusimos que las familias y toda la gente que quisiera colaborar hicieran aportes económicos. Este año se pidió una colaboración de 2.000 pesos. La gente empezó a ayudar y logramos reunir dinero para comprar mucha tela".

Un proyecto escolar que cada año ganó masividad

Aarón Luna fue uno de los impulsores de la actividad. Indicó que "junto con Lucas González lo encaramos como un proyecto áulico, en el marco del Mundial. Después Lucas se fue a Las Ovejas y quedé yo solo con la continuidad. Comenzó como una propuesta institucional, pero fueron los chicos y las familias quienes empezaron a decir: "¿Y si la hacemos un poquito más larga?" Y así nació la idea. Al año siguiente preguntaron si se iba a agregar más tela y volvimos a sumar metros".

Esperan entre 500 y 600 personas para el desfile.

En cuanto al recorrido que realiza la bandera una vez terminada, Aarón señaló que tratan de cambiarlo año a año "para que las imágenes sean distintas. Este año vamos a comenzar desde una de las garitas cercanas a la escuela y recorreremos distintos sectores de la localidad. Pasaremos por Vialidad, por el CPEM 11 y seguiremos avanzando hasta completar el trayecto. Calculamos un recorrido total de unos dos kilómetros". La actividad está prevista para el viernes 19 de junio a partir de las 10.30, aunque el acto protocolar comenzará minutos antes.

El furor por la selección argentina también se refleja en el proyecto de la bandera. "La comunidad nos pide que saquemos el carretel completo con los 600 metros si Argentina gana la cuarta estrella. Durante el Mundial también nos pidieron llevar la bandera a la plaza, pero no pudimos porque se daña mucho. Los árboles, el movimiento de la gente y otros factores terminan deteriorándola" explicó Aarón.

Felipe Paz, director de la institución, comentó que "la bandera queda guardada aquí, las auxiliares se encargan de mantenerla protegida, cubierta y sin que se coloque nada encima. Y hay algo muy importante: conservamos los primeros metros de bandera. No sabíamos qué hacer con ellos, pero decidimos guardarlos porque ahí está la esencia de todo".

Toda la comunidad del norte neuquino se une todos los años para desplegar la bandera.

"Hoy la bandera tiene enormes extensiones de tela, pero aquellos primeros metros estaban hechos con telas de sábana, cortinas, manteles y cualquier pedazo de tela que hubiera en las casas. La gente colaboró con lo que tenía. Hay un video que muestra la primera vez que la extendimos acá en la escuela. Es un momento muy emotivo porque todos los chicos aparecen alrededor de la bandera, desplegándola y cantando con mucha pasión", concluyó.

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