En los próximos días, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) dará un paso clave en la costa rionegrina. El buque noruego Skandi Hera llegará desde Puerto Quequén hasta Punta Colorada transportando parte del equipamiento que se utilizará para instalar las futuras monoboyas offshore, desde donde se cargará petróleo para exportación.

El barco trae enormes cadenas de unos 400 metros de largo y más de 70 toneladas de peso cada una, además de anclas de 42 toneladas. Todo ese material será utilizado para fijar las estructuras marinas que permitirán operar a grandes buques petroleros mar adentro, sin necesidad de ingresar a puertos tradicionales.

La tarea está a cargo de la empresa noruega DOF Group, especializada en operaciones submarinas y offshore. Para este trabajo utilizará dos embarcaciones: el Skandi Hera y el Skandi Patagonia, que trabajarán en conjunto una vez que el operativo llegue al Golfo San Matías.

La primera etapa del proyecto buscará asegurar el anclaje de las dos monoboyas que estarán ubicadas entre 5 y 9 kilómetros de la costa rionegrina. El lugar exacto fue definido el año pasado luego de estudios realizados sobre el lecho marino durante varias semanas.

El Skandi Hera es un barco preparado especialmente para maniobras de alta complejidad en el mar. Tiene casi 94 metros de largo y fue diseñado para mover anclas, cadenas y estructuras pesadas en operaciones petroleras offshore.

Por su parte, el Skandi Patagonia funciona como buque de apoyo submarino. Cuenta con sistemas de posicionamiento dinámico, grúas especiales y equipamiento técnico para inspecciones y asistencia en tareas bajo el agua.

La instalación de estas monoboyas es una pieza central del VMOS, el megaproyecto que busca convertir a Río Negro en una de las principales puertas de salida del petróleo de Vaca Muerta hacia el mundo.