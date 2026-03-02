El Gobierno de Río Negro monitorea los trabajos de perforación horizontal que permitirán cruzar el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur por debajo del lecho del río Negro, a la altura de Chelforó, con el objetivo de garantizar que la obra se ejecute bajo estrictos criterios de seguridad y protegiendo el recurso hídrico.

Mientras el megaproyecto energético avanza bajo tierra, arriba la lupa está puesta en el agua. Porque el cruce del oleoducto del proyecto Vaca Muerta Oil Sur implica atravesar nada menos que el lecho del río Negro, uno de los recursos naturales más sensibles y estratégicos de la provincia.

Por eso, el Gobierno provincial decidió acompañar el proceso de cerca. A través del Departamento Provincial de Aguas, se supervisa la perforación horizontal dirigida que permitirá instalar el ducto por debajo del cauce sin intervenir directamente el curso superficial del agua. El proyecto contempla transportar hidrocarburos desde la formación neuquina hasta la terminal de Punta Colorada para su exportación. Y si bien el impacto económico es indiscutible, también lo es la necesidad de garantizar que el desarrollo no comprometa el ambiente.

Según se informó oficialmente este 2 de marzo de 2026, antes de iniciar la obra la empresa responsable presentó estudios técnicos detallados. Allí se describió el perfil de suelos bajo el lecho del río, evaluando distintas alternativas para el cruce. Finalmente, se determinó que la perforación horizontal dirigida era la opción más segura desde el punto de vista técnico y ambiental.

En esta primera etapa ya se realizó la perforación testigo, que permitió validar las condiciones del terreno y confirmar la viabilidad del método elegido. Ahora vendrá la ampliación progresiva del túnel hasta alcanzar el diámetro final de 44 pulgadas, una dimensión que da cuenta de la magnitud del ducto.

Participaron de la recorrida el Director de Coordinación de Recursos Hídricos, Gastón Mota, y el Intendente General de Recursos Hídricos del DPA, Fernando Bodoira. Ambos reafirmaron el rol del organismo como autoridad de aplicación en el control de toda intervención que interactúe con el río Negro.