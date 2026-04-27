El viento no dio respiro en la costa rionegrina y esta vez se metió de lleno en una de las obras más sensibles del negocio petrolero. En Punta Colorada, las ráfagas que superaron los 120 kilómetros por hora dañaron dos tanques que estaban en construcción dentro de la futura terminal de exportación vinculada a Vaca Muerta.

El impacto fue directo. Según informó Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), las estructuras afectadas forman parte de la red contra incendios, un sistema clave dentro del esquema de seguridad industrial del proyecto. Todo ocurrió en medio de condiciones meteorológicas adversas que pegaron fuerte en la zona costera.

La escena obligó a tomar una decisión inmediata: evacuar. Fue una medida preventiva, explicaron desde la empresa, para resguardar al personal y evitar riesgos mayores. En ese momento, el viento ya hacía difícil sostener cualquier tarea en el lugar.

A pesar del golpe, llevaron algo de calma: no hubo personas heridas y el resto de las instalaciones no sufrió daños. Ahora, el foco está puesto en volver a poner todo en pie. Equipos técnicos trabajan en el lugar para recuperar las condiciones de seguridad que permitan retomar la obra. Recién después vendrán las reparaciones de los tanques dañados, que quedaron fuera de servicio tras el temporal.

El objetivo, aseguran, es avanzar lo más rápido posible. Pero hay una condición que manda: el clima. El episodio ocurrió en una etapa clave, cuando se montan estructuras complementarias de seguridad. Por eso, remarcan, el daño quedó acotado y no comprometió el resto del proyecto.