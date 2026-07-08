El temporal de lluvias que afecta a la región cordillerana de Río Negro obligó a suspender las clases durante este miércoles en el turno mañana de Bariloche, El Bolsón, Dina Huapi, Villa Mascardi, Villa Traful y Villa Llanquín. La medida fue confirmada por Educación y se incluye en la alerta roja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, que advirtió sobre la intensidad de las precipitaciones y sus posibles consecuencias en la zona.

En Bariloche, la Municipalidad informó que las delegaciones municipales trabajaron desde la madrugada en la limpieza de pluviales y bocas de tormenta, con intervenciones en 84 Viviendas, 150 Viviendas, 121 Viviendas, Monteverde, 270 Viviendas y distintos sectores de avenida Las Victorias.

Se realizaron tareas de despeje de pluviales, asistencia a familias afectadas y recorridas preventivas en barrios con mayor riesgo de anegamiento. Personal de tránsito coordinó cortes y desvíos en calles céntricas, mientras que cuadrillas de Servicios Públicos reforzaron la limpieza de bocas de tormenta y el monitoreo de arroyos.

Servicios Públicos reforzó las tareas de limpieza y asistencia

La decisión de suspender las clases en las seis localidades cordilleranas responde a la necesidad de resguardar a estudiantes y familias ante las condiciones meteorológicas extremas. En El Bolsón, el municipio dispuso guardias activas para atender emergencias vinculadas con el temporal y recomendó a la población evitar la circulación innecesaria. En Dina Huapi, las autoridades locales reforzaron la asistencia en sectores vulnerables y coordinaron con Defensa Civil tareas de prevención. En Villa Mascardi, Villa Traful y Villa Llanquín, la medida preventiva se adoptó de manera conjunta, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.

El operativo desplegado en Bariloche y las acciones en las demás localidades buscan garantizar un entorno seguro y minimizar el impacto de las lluvias en la vida cotidiana. Desde los municipios se solicitó a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones en la circulación urbana.