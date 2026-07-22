Una intensa nevada comenzó durante la madrugada de este miércoles y cubrió de blanco a Bariloche, generando un escenario de alerta para el tránsito y obligando a desplegar un amplio operativo de emergencia. Desde las primeras horas, máquinas y equipos municipales trabajan en distintos sectores realizando tareas de despeje de nieve y tratamiento de las calzadas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos que provoca la acumulación de nieve y la formación de hielo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las nevadas persistirán durante toda la jornada, con temperaturas mínimas de -2 °C, máximas de 4 °C y vientos moderados del sector oeste a 12 km/h. Para el jueves, se prevé continuidad de la caída de nieve y un cuadro más complejo por ráfagas de hasta 59 km/h, con temperaturas entre 0 °C y 4 °C. El viernes, las precipitaciones alternarán entre nieve y lluvia, con vientos de 31 km/h y registros de entre 0 °C y 5 °C.

El fenómeno ya provocó incidentes viales. En la zona de Lago Gutiérrez, a la altura del arroyo Melgarejo, una camioneta volcó y terminó fuera de la calzada por causas que aún se investigan. Personal de emergencia acudió al lugar para asistir a los ocupantes y retirar el vehículo. Desde Protección Civil confirmaron que no hubo heridos de importancia y recordaron que el sector suele presentar condiciones complejas durante jornadas de bajas temperaturas, especialmente por la presencia de hielo en la calzada.

Se registró un vuelco en Lago Gutiérrez sin heridos graves

En paralelo, se confirmó que hay acumulaciones de entre 3 y 5 centímetros de nieve en el centro y hasta 8 centímetros en el Alto. Además, se advirtió que las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo, lo que obliga a extremar precauciones al conducir.

Las autoridades recordaron que es obligatorio portar cadenas, las cuales deberán colocarse cuando las condiciones del camino lo requieran. También recomendaron evitar circular si no es estrictamente necesario, especialmente mientras persistan las precipitaciones y las calles continúen resbaladizas.

El Municipio destacó que el operativo continuará durante toda la semana, con presencia de maquinaria en los barrios más afectados y asistencia a vecinos que requieran acompañamiento. La consigna oficial es clara: priorizar la seguridad y reducir los riesgos de accidentes en un contexto de nevadas intensas que se extenderán hasta el viernes.