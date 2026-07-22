Río Negro y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) anunciaron este martes nuevas líneas de financiamiento por $14.000 millones destinadas a la incorporación de malla antigranizo y otras inversiones productivas. La presentación estuvo encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, acompañados por el ministro de Desarrollo Productivo Económico, Carlos Banacloy.

El mandatario subrayó que la medida es una respuesta directa al productor frente a un fenómeno climático que golpea de lleno su capital. “Es la pérdida de lo que uno tiene como capital; es como si de un día para otro usted no tuviera nada de lo que tenía”, afirmó. Remarcó que la protección de la producción no solo evita el daño, sino que “también mejora la calidad” de la fruta rionegrina.

Asimismo, convocó a las cámaras y entidades a difundir la herramienta para que llegue a la mayor cantidad de productores y empresas. Enmarcó la decisión en una planificación estratégica frente al cambio climático: “Estamos hablando de temas realmente importantes para nuestro futuro. Lo que no podemos ni debemos hacer es minimizarlo, porque si lo minimizamos, el daño será irrecuperable”.

Lamothe, por su parte, destacó el trabajo conjunto que permitió crear un instrumento inédito. “La Provincia nos obligó a pensar en ese ‘no’ y a decir: busquemos la vuelta”, relató, al recordar que inicialmente no existía una línea para financiar la malla antigranizo. Valoró la visión política de Río Negro y anticipó que, si la experiencia funciona, se replicará en Mendoza y otras provincias con problemáticas similares.

Weretilneck destacó que la medida protege el capital de los productores

La necesidad de ampliar la superficie protegida quedó reflejada en la temporada 2025-26, cuando cuatro tormentas de granizo afectaron 7.107 hectáreas y 640 establecimientos, lo que representó el 25% del área cultivada. El impacto también se trasladó a la comercialización: el 20% de la cosecha no pudo exportarse por los daños sufridos.

El esquema financiero provincial reúne herramientas por $39.000 millones: a los $14.000 millones del CFI se suman $15.000 millones junto al Banco Patagonia y otros $10.000 millones gestionados ante el BID, administrados por Río Negro Fiduciaria. Además, se anunció la creación de un nuevo fondo del PAR Maquinarias, con $3.000 millones para financiar equipamiento mediante leasing y avanzar hacia una ventanilla permanente de financiamiento.

La jornada incluyó también la confirmación del cronograma de pago del Fondo Compensador de Daños por Granizo, que abonará $2.947 millones en tres cuotas a los productores adheridos. El mecanismo se conforma con aportes equivalentes del Estado y del sector, permitiendo sostener la cosecha y cubrir parte del capital de trabajo.