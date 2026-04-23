La historia empieza con una neumonía y termina en un fallo que deja expuesto al propio Estado. Una docente de Bariloche atravesaba una licencia médica, con certificados presentados y controles avalados, cuando al cobrar su sueldo se encontró con un recorte inesperado. Para el Ministerio de Educación, los días excedían el límite de licencias pagas. Para ella, era la continuidad de una enfermedad que nunca se había interrumpido.

El conflicto escaló rápido. Tras agotar reclamos administrativos sin respuesta favorable, el caso llegó a la Cámara Laboral, donde la discusión se centró en un punto clave: si esas ausencias debían analizarse como episodios separados o como parte de un mismo proceso clínico.

Todo había comenzado en agosto de 2025, cuando fue diagnosticada con neumonía. A partir de allí, se sucedieron licencias médicas con respaldo profesional. En paralelo, también fue considerada contacto estrecho de una enfermedad respiratoria grave dentro de su ámbito laboral, lo que implicó controles y seguimiento sanitario.

Sin embargo, la administración aplicó el régimen de enfermedad común. Al superar los veinte días con goce de haberes, resolvió que el período siguiente debía descontarse. Ese criterio impactó de lleno en el salario de septiembre. La docente cuestionó esa decisión. Sostuvo que no se trataba de faltas aisladas sino de un cuadro continuo. Pidió revisión, intervención de junta médica y una nueva evaluación del encuadre. No obtuvo respuestas.

Cuando el caso llegó a la Justicia, el eje no estuvo en discutir la enfermedad, que nunca fue puesta en duda, sino en cómo debía interpretarse. El tribunal reconstruyó la evolución clínica y encontró una línea de continuidad entre la neumonía, sus complicaciones y un diagnóstico posterior de tipo psíquico, finalmente reconocido como enfermedad de largo tratamiento.

Ese punto cambió todo. Para la Cámara, no era válido fragmentar una misma afección para aplicar criterios distintos. Si el cuadro terminó siendo considerado de largo tratamiento, y por lo tanto con derecho a licencia paga, esa condición debía extenderse al período en que se realizaron los descuentos.

El fallo también apuntó contra la actuación administrativa. Señaló que, ante el vencimiento de la licencia común, correspondía convocar de inmediato a la junta médica, en lugar de trasladar esa carga a la trabajadora en pleno proceso de enfermedad. Con ese razonamiento, la Justicia concluyó que los descuentos fueron indebidos y ordenó a la Provincia reintegrar las sumas retenidas, con intereses. La decisión no está firme y puede ser apelada.