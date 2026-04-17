Este viernes se cumple el segundo día del paro provincial de 48 horas definido por el Congreso de UnTER. La medida de fuerza, que tuvo una adhesión cercana al 70% en su primera jornada, se profundiza con una movilización provincial sobre la ruta 69, en Barda del Medio con cortes intermitentes.

Los docentes rionegrinos demandan respuestas urgentes al Gobierno provincial frente a la falta de propuesta salarial acorde, el ajuste y el deterioro de las condiciones de trabajo. “En toda la provincia paramos y nos movilizamos. El gobierno es responsable de este conflicto: sin propuesta, no hay solución”, expresaron desde el gremio.

"Cada 20 minutos se levantan los cortes, no alcanzan a pasar todos porque son muchos. Vamos a permanecer hasta las 14 horas” señaló Laura Ortiz la secretaria general de UnTER en "La mañana es de LA PRIMERA", que se emite por la AM550.

El paro provincial es parte de un plan de lucha que busca visibilizar la situación laboral y salarial de los trabajadores de la educación. En Barda del Medio, la convocatoria de este viernes apunta a reforzar la presencia en la ruta 69 y marcar el rumbo de lo que viene. “Cuando el gobierno ajusta y no da respuestas, respondemos con organización, unidad y lucha. No alcanza con esperar y por eso visibilizamos las condiciones laborales y salariales. Cada compañero en la calle fortalece el paro y marca el rumbo de lo que viene”, remarcaron.

El gremio advirtió que, sin respuestas concretas, el plan de lucha continuará y se profundizará. “Sin propuesta salarial acorde, sin diálogo real y con medidas que agravan el conflicto, visibilizamos en toda la provincia. El gobierno es el único responsable”, enfatizaron.

Paro de porteros

Desde UPCN destacaron el alto nivel de adhesión a la primera jornada de retención de servicios del sector no docente, medida resuelta por los cuerpos orgánicos del gremio. La organización subrayó que la protesta refleja unidad, conciencia y compromiso de los trabajadores en defensa de sus derechos, reclamando la recuperación del poder adquisitivo, insumos básicos para las escuelas y condiciones dignas de trabajo y estudio, especialmente en los sectores más vulnerables. La medida continua este viernes.