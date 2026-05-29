Una situación inesperada alteró este mediodía los trabajos que se desarrollan en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Una conductora que circulaba a bordo de un Ford Fiesta blanco ingresó a un sector donde el hormigón aún se encontraba fresco, afectando parte de los nuevos reductores de velocidad que estaban siendo construidos.

El hecho ocurrió en el marco de las obras que la Municipalidad de Bariloche lleva adelante sobre Pasaje Gutiérrez en las intersecciones con las calles La Paz y Basilea. La intervención forma parte de un plan de mejoras en infraestructura vial destinado a ordenar el tránsito y disminuir el riesgo de accidentes en zonas de circulación intensa.

Los reductores de velocidad cumplen un papel fundamental en la prevención de siniestros viales, especialmente en sectores cercanos a escuelas, hospitales y otros espacios de alta circulación peatonal, donde ayudan a que los conductores reduzcan la velocidad y aumenten la atención al entorno.

Hubo que rehacer parte de los trabajos

De acuerdo con la información difundida por las autoridades locales, el lugar contaba con señalización preventiva y con personal de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte realizando tareas de ordenamiento vehicular y peatonal.

A pesar de estas medidas, el automóvil avanzó sobre una de las estructuras recientemente ejecutadas. Como consecuencia, parte del hormigón quedó dañado y las cuadrillas municipales debieron volver a intervenir para reconstruir el sector afectado.

La situación no sólo generó un contratiempo operativo, sino que también implicó un uso adicional de recursos públicos, en un contexto donde los municipios buscan optimizar gastos para sostener obras vinculadas al transporte, la seguridad vial y los servicios urbanos.

El momento en el que intentaban retirar el Ford Fiesta blanco del hormigón todavía fresco - Foto: El Cordillerano

La importancia de respetar la señalización durante las obras

Desde el municipio barilochense reiteraron el pedido a conductores y peatones para que respeten las indicaciones de tránsito mientras continúan los trabajos. La circulación en áreas intervenidas requiere especial atención debido a la presencia de maquinaria, materiales y personal trabajando sobre la vía pública.

Las obras de infraestructura vial forman parte de políticas que impactan directamente en la vida cotidiana de los vecinos y visitantes de uno de los principales destinos turísticos del país. Una correcta señalización y el cumplimiento de las normas de tránsito permiten evitar accidentes, proteger a los trabajadores y garantizar que las mejoras se completen en los plazos previstos.

Seguridad vial, una preocupación que atraviesa a distintas áreas

La seguridad vial se ha convertido en un tema que involucra no solo al transporte, sino también a la educación y la salud pública. La reducción de accidentes disminuye la presión sobre los sistemas sanitarios y contribuye a generar entornos más seguros para estudiantes, trabajadores y familias.

Además, los incidentes que afectan obras públicas pueden derivar en mayores costos para las administraciones locales, una cuestión que también impacta en la economía de los municipios y en la planificación de futuras inversiones destinadas a mejorar la infraestructura urbana.