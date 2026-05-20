Previo a una nueva temporada de nieve, que se proyecta con buenas condiciones, la posibilidad de trasladar el emblemático arrayán ubicado en el predio donde antiguamente funcionó el Correo Argentino, en el centro de San Carlos de Bariloche, fue descartada luego de que se conocieran informes técnicos elaborados por el área de Parques y Jardines municipal y el Servicio Forestal Andino de la provincia de Río Negro (SFA).

Qué determinó el freno al traslado del histórico arrayán

La documentación fue enviada al Concejo Municipal tras los pedidos de información realizados en medio de la polémica generada por el avance de un proyecto hotelero privado en el sector. El ejemplar, identificado por generaciones de vecinos como parte del paisaje histórico barilochense, es considerado además un símbolo urbano y ambiental de esa ciudad cordillerana.

En el informe firmado por el subsecretario de Parques y Jardines, Germán Fritz, se indicó que el quetri o arrayán (Luma apiculata) presenta un “estado sanitario satisfactorio”, sin señales visibles de deterioro en el follaje ni daños corticales de gravedad. De esta manera echaron por tierra cualquier argumento que pusiese en duda su integridad.

Meses atrás, un grupo de vecinos y organizaciones ambientalistas realizó un abrazo simbólico para evitar la remoción del arrayán. - Foto: El Cordillerano

Qué dijeron los especialistas sobre el trasplante

Uno de los aspectos centrales del análisis técnico estuvo vinculado a la posibilidad de remover el árbol para permitir el avance del emprendimiento turístico. Allí, los especialistas fueron contundentes: mover el ejemplar disminuiría considerablemente sus probabilidades de supervivencia. Según detallaron, el carácter perennifolio del arrayán complejiza cualquier procedimiento de trasplante, especialmente en un entorno urbano donde el árbol desarrolló durante décadas un equilibrio ambiental propio.

Además, el documento reconoce que algunas raíces quedaron expuestas por excavaciones realizadas en la zona, aunque aclararon que el ejemplar mantiene estabilidad estructural y no presenta manifestaciones negativas visibles. “El ecosistema urbano en el que creció le permitió desarrollarse en condiciones razonables”, sostuvieron los técnicos, quienes recomendaron únicamente tareas de relleno y monitoreos periódicos para preservar su estado.

Patrimonio natural y debate urbano en Bariloche

El caso reavivó la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo inmobiliario, actividad turística y preservación patrimonial. Este debate no sólo se da en Bariloche, sino que atraviesa otras localidades de la Patagonia como Villa La Angostura, San Martín de los Andes y sectores de lindantes con la Cordillera.

En una región donde el turismo representa una parte clave de la economía, las intervenciones urbanas sobre espacios históricos y ambientales suelen generar fuerte repercusión social entre vecinos, organizaciones ambientalistas y sectores políticos. Es por eso que el informe incluso cita criterios impulsados por la UNESCO vinculados a la conservación de bienes culturales y naturales, reforzando el valor simbólico y comunitario de este tipo de árboles.

La respuesta de la empresa que impulsa el desarrollo inmobiliario

Tal como publica El Cordillerano, desde la empresa responsable del emprendimiento hotelero confirmaron que ya recibieron la devolución técnica del SFA y señalaron que el documento está siendo analizado junto a sus equipos especializados. Al mismo tiempo, ratificaron la intención de avanzar con la iniciativa privada, aunque aseguraron que respetarán las normativas ambientales vigentes y mantendrán diálogo con los organismos correspondientes.

“Nuestro compromiso es avanzar con el proyecto cuidando el entorno, cumpliendo la normativa vigente y manteniendo un diálogo abierto con los organismos correspondientes”, expresaron desde la empresa que busca construir un hotel.