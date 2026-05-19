La Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, encabezó un encuentro institucional en Bariloche junto al intendente Walter Cortés. La visita incluyó una recorrida por obras en ejecución y un espacio de diálogo sobre las principales problemáticas locales en materia de prevención y control.

Acompañado por el secretario de Protección Ciudadana, Carlos Madjinca, el jefe comunal guio a la funcionaria nacional durante una supervisión de los trabajos que se realizan en el predio de la Prefectura Naval Argentina. En un gesto protocolar, Madjinca entregó un presente en nombre de la comunidad local. También participaron autoridades de la Prefectura, que acompañaron la recorrida.

Durante el encuentro, Cortés planteó la necesidad de reforzar los controles en los accesos vehiculares a la ciudad, subrayando que optimizar la vigilancia es clave para garantizar la tranquilidad de los vecinos y de los miles de turistas que visitan Bariloche.

Otra de las preocupaciones expuestas fue el riesgo de incendios forestales, un flagelo recurrente en la zona. Ante este planteo, la ministra renovó el compromiso de acompañamiento por parte de la cartera nacional, asegurando respaldo del Gobierno de la Nación frente a las emergencias que puedan surgir.

La funcionaria nacional valoró el trabajo articulado que se viene realizando y agradeció el apoyo constante del Municipio y del intendente Cortés a las fuerzas federales que operan en el territorio. “El fortalecimiento de la seguridad requiere coordinación y compromiso de todos los niveles del Estado”, expresó al cierre de la jornada.