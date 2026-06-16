El feriado en conmemoración de Martín Miguel de Güemes se convirtió en el sexto fin de semana largo del año y movilizó a 993.683 turistas en todo el país, con un impacto económico directo de $216.649 millones, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El gasto promedio diario por visitante fue de $109.013, con una estadía media de dos días, lo que implicó una caída real del 3,5% frente a 2025 y una reducción del 13% en la permanencia. Aun así, el gasto total resultó 15,5% superior en términos reales respecto del mismo feriado del año pasado.

La coincidencia con el inicio del Mundial de Fútbol 2026, el clima adverso y la situación económica condicionaron la demanda, que se caracterizó por escapadas cortas, decisiones de último momento y consumo moderado. En lo que va del año, los seis fines de semana largos acumulan 10,3 millones de turistas y $2,8 billones de gasto, un 26% menos que en 2025. Fue el feriado menos movido en lo que va del año.

A nivel nacional, los destinos más convocantes fueron los vinculados a la naturaleza, nieve, termas y eventos deportivos. En la Patagonia, Bariloche volvió a posicionarse entre las ciudades más elegidas, anticipando la temporada invernal. También registraron actividad San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí.

En el Litoral, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, mientras que en el Norte argentino Salta fue protagonista por la conmemoración de Güemes y Jujuy sostuvo un 60% de ocupación. Córdoba, Mendoza y la Costa Atlántica mostraron un movimiento moderado, con disparidad en reservas y fuerte presencia de excursionismo de cercanía.

Río Negro protagonista

En la provincia, el fin de semana largo mostró un flujo turístico destacado en San Carlos de Bariloche, que recibió visitantes nacionales e internacionales y reforzó la conectividad aérea con Brasil. El Cerro Catedral avanzó con la producción de nieve técnica para acondicionar pistas y prepararse para las vacaciones de invierno.

La costa atlántica también tuvo protagonismo: en el Golfo San Matías, Las Grutas, San Antonio Oeste y San Antonio Este ofrecieron una agenda vinculada al Mundial, torneos deportivos, espectáculos culturales y actividades ambientales.

En paralelo, El Bolsón, Dina Huapi, General Roca y Viedma sostuvieron propuestas de turismo activo, gastronomía y eventos comunitarios. Entre los principales atractivos rionegrinos se destacaron el Circuito Chico, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Valle Encantado y los paisajes de la Comarca Andina.