Se realizó en Bariloche la presentación oficial de la Fiesta Nacional del Chocolate, uno de los eventos más representativos de la ciudad, que volverá a convocar a residentes y turistas durante Semana Santa con una propuesta renovada. El lanzamiento fue encabezado por el secretario de Turismo, Eric Guzmán, junto al organizador del evento, Lucio Bellora, en la sala de prensa de la Municipalidad.

Durante el anuncio se brindaron detalles sobre las actividades previstas y las expectativas para esta edición. Guzmán destacó la relevancia de la fiesta dentro del calendario local, señalando que se trata de “una de las celebraciones más importantes que tiene Bariloche” y subrayó el trabajo conjunto que se viene realizando para potenciarla. Además, remarcó que la propuesta busca seguir incorporando innovaciones y atractivos, consolidando un evento pensado especialmente para las familias.

El funcionario también se refirió al contexto actual y a las expectativas turísticas de cara a Semana Santa, indicando que, pese a un escenario complejo, se espera una buena convocatoria impulsada tanto por el turismo regional como por la propuesta que ofrece la fiesta. Por su parte, Bellora explicó que la Fiesta del Chocolate no solo representa el producto más emblemático de la ciudad, sino que constituye una herramienta clave de promoción turística, con campañas activas en distintos mercados emisivos y un fuerte enfoque en el público familiar.

La edición 2026 se desarrollará del 2 al 5 de abril, con una amplia agenda de actividades que incluirá el tradicional Paseo del Chocolate, propuestas recreativas para niños, el regreso de la Universidad del Chocolate y la esperada elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, que año a año suma nuevos metros y reúne a maestros chocolateros de toda la ciudad.

Además, habrá espectáculos diarios en el Centro Cívico, con shows de luces, música, propuestas artísticas pensadas para toda la familia y numerosas sorpresas, en un entorno que se transforma especialmente para la ocasión.

Con una fuerte identidad local y un crecimiento sostenido a lo largo de los años, la Fiesta Nacional del Chocolate continúa consolidándose como uno de los eventos más convocantes de Bariloche, combinando tradición, innovación y promoción turística en uno de los momentos clave del calendario anual.