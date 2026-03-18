La preocupación por el futuro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se instaló en Río Negro tras conocerse denuncias sobre un plan de despidos masivos y el cierre de estaciones en distintos puntos del país. En la capital provincial, la posibilidad de que la oficina local quede afectada generó alarma entre trabajadores y legisladores, que advierten sobre el impacto que tendría la medida en la seguridad pública y en actividades productivas estratégicas.

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Ana Saraleghi, expresó preocupación y señaló en NoticiasNet que “estamos al tanto de que este gobierno viene a cerrar un montón de estaciones meteorológicas. Si bien no nos dan nombres ni nos informan cuántas personas quieren despedir, nos mencionan que están calculando alrededor de trescientas personas afectadas. Tampoco sabemos qué ubicaciones van a cerrar o mantener operativas”.

Frente a este panorama, los trabajadores se declararon en estado de alerta y movilización en todo el país. Saraleghi subrayó la importancia de las estaciones meteorológicas para garantizar la seguridad vial aérea: “Si Viedma sigue operando, pero San Antonio Este queda inactivo, podrían surgir problemas graves, especialmente en rutas aéreas donde se requieren datos precisos”.

La dirigente gremial adelantó que se realizarán asambleas para definir medidas de acción. “Supongo que primero vamos a protestar y, si no recibimos una respuesta adecuada, consideraremos un paro. Pero no quiero oficializar nada aún, estamos en fase de análisis”, concluyó.

En el mismo sentido, el bloque de legisladores de Vamos con Todos, presentó un proyecto de Declaración en la Legislatura rionegrina para exigir precisiones al gobierno nacional. Esta decisión puede afectar la prevención de fenómenos meteorológicos adversos y el desarrollo de diversas actividades productivas en todo el país, señalaron.