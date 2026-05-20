Bariloche se prepara para salir con todo a la caza de turistas antes del invierno y anunció el lanzamiento de “Bariloche Week 2026”, una fuerte campaña promocional que ofrecerá descuentos y beneficios exclusivos en hoteles, gastronomía, agencias de viaje, alquiler de autos, hostels, excursiones y comercios de toda la ciudad.

La iniciativa buscará generar movimiento turístico y comercial en uno de los momentos más sensibles del calendario, justo cuando miles de argentinos empiezan a definir si viajarán o no durante las vacaciones de invierno. La propuesta concentrará todas las promociones en una misma plataforma digital para facilitar el acceso a ofertas y beneficios especiales.

Además, la campaña será impulsada por las principales entidades empresarias y turísticas de Bariloche, entre ellas la Cámara de Turismo, la Asociación Hotelera Gastronómica, la Asociación de Hostels, agencias de viaje, empresas de turismo estudiantil y firmas de alquiler de autos. La organización y difusión quedará en manos del Emprotur Bariloche.

Desde el organismo turístico remarcaron que el objetivo es sostener la presencia de Bariloche en los principales mercados nacionales y reforzar el atractivo del destino en la previa de la temporada alta. “La idea es que el turista encuentre razones concretas para elegir Bariloche este invierno”, explicó el presidente del Emprotur, Eric Guzmán.

La campaña funcionará a través de la web oficial barilocheturismo.gob.ar/bariloche-week, donde los visitantes podrán consultar promociones, descargar vouchers digitales y contactar directamente a hoteles, restaurantes y prestadores turísticos. Los descuentos estarán dirigidos exclusivamente a turistas nacionales que no residan en Bariloche.

En el caso de los alojamientos, los hoteles y hostels deberán ofrecer rebajas de entre el 20% y el 30% sobre sus tarifas o promociones especiales bajo modalidad “6x5”. Mientras tanto, los comercios, restaurantes, agencias y servicios turísticos podrán aplicar descuentos similares o beneficios particulares definidos por cada empresa adherida.

La “Bariloche Week” se desarrollará entre el 1 y el 7 de junio, aunque muchas promociones podrán extenderse hasta diciembre de 2026. De esta manera, Bariloche volverá a apostar fuerte a su temporada turística con una estrategia agresiva para seducir visitantes en un contexto económico complejo.