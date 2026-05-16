Este sábado, un incendio de importante magnitud se desató en el histórico hotel Huemul de la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche. A raíz del siniestro, múltiples equipos de emergencia se movilizaron y al menos tres personas debieron ser asistidas por complicaciones a raíz de la inhalación de humo.

Cómo se desarrolló el devastador incendio en el hotel Huemul de Bariloche

Las llamas comenzaron durante la tarde de este sábado y avanzaron con mucha rapidez sobre la estructura del tradicional establecimiento turístico, en el kilómetro 1 de la avenida Ezequiel Bustillo de Bariloche.

De acuerdo a las primeras informaciones, los daños materiales serían de enorme magnitud y las pérdidas podrían ser totales.

La columna de humo que se podía ver desde distintos puntos de Bariloche - Foto: El Cordillerano

Evacuación y cortes preventivos en avenida Bustillo

En el operativo trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios, personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), efectivos de la Policía de Río Negro y agentes de Protección Civil.

Además, se implementaron cortes de tránsito preventivos sobre la avenida Bustillo para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en la zona.

Qué pasó con los trabajadores y los huéspedes del hotel que se incendió

Pese a la gravedad del incendio, todos los huéspedes y trabajadores del hotel lograron ser evacuados a tiempo, sin registrarse víctimas fatales.

Se investigan las causas del siniestro. Como recogen algunos portales barilochenses, vecinos de la zona señalaron que el fuego se habría iniciado a partir de una quema de hojas que no pudieron controlar.

Quiénes son las personas que debieron ser hospitalizadas

Desde el Hospital Ramón Carrillo confirmaron que dos bomberos debieron ser atendidos mientras combatían las llamas y que ambos permanecen estables, bajo observación médica. Además, otra persona fue derivada al sanatorio privado San Carlos para recibir atención médica.