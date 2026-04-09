El dueño de Guapaletas, Esteban Wolf, compró la histórica chocolatería Abuela Goye en una operación que incluyó la marca, los locales y toda su operación, en un contexto económico complejo pero con una apuesta fuerte a crecer. Abuela Goye no es una marca más: es una de las chocolaterías más tradicionales de la ciudad turística por excelencia de la Patagonia. Por eso, la compra marca un cambio fuerte en el mapa del negocio del chocolate en la región.

Detrás de la operación está un empresario que viene avanzando sin freno. Wolf ya controla marcas como Guapaletas, Persicco y Chocorisimo, y ahora suma un nuevo nombre fuerte con la idea de consolidar un gigante del sector que combine helado y chocolate en un mismo esquema.

En ese sentido, la estrategia es clara: crecer incluso en medio de la caída del consumo. El plan incluye una inversión de al menos un millón de dólares y la apertura de más de 20 nuevos locales en el país, además de avanzar en mercados internacionales como Brasil, Paraguay, Colombia y Chile.

Pero además, el empresario dejó definiciones que generan ruido en el sector. “Creo que no debería haber tantas fábricas de helados y de chocolate en la Argentina. Creo que debería eficientizarse el sector y que las distintas marcas deberían competir en quiénes son las que mejores venden o las que mejores hacen campañas o convencen a sus clientes para que los elijan. Pero creo que la cantidad de fábricas en Argentina no tiene sentido”, lanzó, en una comparación directa con otras industrias.

El empresario destacó, además, su interés en seguir adquiriendo marcas para profundizar la integración sectorial. “Nos encantaría comprar otra marca del sector. Queremos seguir integrando compañías de helados”, remarcó.

Mientras tanto, el proyecto apunta a integrar producción y marcas para ganar escala. La idea es que helado y chocolate funcionen en conjunto, reduciendo la estacionalidad y potenciando el negocio durante todo el año, en un modelo que ya empieza a expandirse con franquicias.

Finalmente, la compra de Abuela Goye no solo impulsa el crecimiento del grupo, sino que también abre un debate de fondo sobre el futuro del sector. En una industria con miles de pequeños productores, la avanzada de grandes jugadores plantea un escenario donde la concentración y la competencia por marca pueden cambiar las reglas del juego.