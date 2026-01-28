La Municipalidad de Neuquén continúa con su compromiso en la gestión adecuada de los residuos, destacando iniciativas como el Eco Canje, que busca involucrar a los vecinos en la correcta disposición de la basura. Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, destacó en el Verano de Primera por AM550, que este tipo de programas son fundamentales para evitar la creación de microbasurales y promover una cultura de reciclaje.

“Estas campañas son clave para erradicar los microbasurales en el futuro. Esperamos que la educación, y no la intervención de un camión recogiendo residuos, sea la herramienta que logre cambiar las conductas de los ciudadanos”, señaló el funcionario.

Durante los últimos años, desde la Subsecretaría implementaron diversas estrategias de sensibilización, especialmente en las escuelas. En 2025, más de 7.000 chicos fueron capacitados a través de charlas y actividades, en colaboración con maestros y directores, como explicó Haspert: “Es donde realmente está la clave para el cambio de hábitos”.

Uno de los logros más importantes de este programa es la creación de compost de alta calidad a partir de residuos orgánicos, como poda de árboles, guano de caballos y barro de los sumideros. Estos materiales son procesados en el Complejo Ambiental y luego convertidos en compost que se distribuye de manera gratuita a los vecinos.

“Lo que queremos es llegar con el mensaje de que, a través de estos tipos de residuos, también podemos generar un beneficio ambiental importante como lo es el compost”, expresó Haspert.

El Día Mundial de Educación Ambiental, celebrado el pasado lunes, marcó el inicio de un programa intensivo para continuar promoviendo el reciclaje y la separación de residuos. Haspert mencionó que la municipalidad ofrece múltiples servicios, como la recolección de basura seis veces por semana y centros de transferencia abiertos todos los días, incluyendo los fines de semana. “Lo importante es que los vecinos utilicen estos servicios y no ensucien nuestras bardas, nuestros ríos, y sobre todo, que aprovechen los centros de transferencia que están abiertos todos los días”, comentó el funcionario.

Un stand en la Fiesta de la Confluencia

Una de las actividades que más atrae a los ciudadanos es el stand de limpieza urbana en la Fiesta de la Confluencia, donde la comunidad tiene la oportunidad de interactuar con los camiones de recolección y aprender sobre la importancia de cuidar el ambiente.

“Es un trabajo muy pesado, ya que no solo mantenemos limpia la isla antes y durante la fiesta, sino que también aprovechamos para recibir botellas y cartón que reciclamos y que luego van a la planta de separación”, sostuvo.

Además, en el stand se realizan sorteos, actividades didácticas y se promueve un mensaje de conciencia ambiental.

¿Dónde retirar la bolsita de compost?

La subsecretaría también mantiene la rotación del Eco Canje en distintos puntos de la ciudad, como en las intersecciones de las avenidas Olascoaga, Perito Moreno, Sarmiento y Roca. Haspert agregó: “El Eco Canje es puntual y vamos a las zonas donde vemos que hay una mayor concentración de vecinos. Es importante fomentar el reciclaje y el uso de bolsas reutilizables, algo esencial para reducir el consumo de plásticos”.

A pesar de la atención especial que se da durante la Fiesta de la Confluencia, el operativo puerta a puerta sigue su curso, con la misma dedicación y atención a los barrios más necesitados.