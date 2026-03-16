La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un operativo especial de limpieza en el barrio Valentina Sur con el objetivo de erradicar microbasurales y recuperar espacios públicos que habían sido utilizados para el arrojo de residuos.

El trabajo fue coordinado por la Subsecretaría de Limpieza Urbana de Neuquén, área que encabeza Cristián Haspert y forma parte de una serie de intervenciones que se vienen realizando en distintos sectores de la ciudad para mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos.

Durante el operativo se retiraron residuos acumulados en la vía pública y se avanzó en la recuperación de sectores que habían sido transformados en basurales informales. Desde el municipio remarcaron que estas acciones buscan no solo limpiar, sino también generar conciencia sobre el cuidado de los espacios comunes. “Cada bolsa, mueble o residuo que se arroja en la vía pública perjudica al barrio, genera contaminación y afecta la calidad de vida de los vecinos”, señalaron desde el área de Limpieza Urbana.

En ese sentido, se destacó que mantener una ciudad limpia es una responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad. “La solución no es solamente limpiar, sino también dejar de ensuciar”, remarcaron.

Programa de separación de residuos

En paralelo a estos operativos, la municipalidad impulsa un programa de separación de residuos que busca fomentar hábitos sustentables entre los vecinos y reducir el impacto ambiental.

El sistema establece que los residuos deben separarse en dos categorías principales. Por un lado, los residuos secos, que incluyen papel, cartón, plásticos, metales, telas y vidrios. Estos materiales deben estar limpios y secos y deben depositarse en los contenedores o cestos habilitados los lunes y jueves.

Por otro lado, los residuos húmedos, que comprenden restos de comida, papel o telas sucias, residuos orgánicos, pañales y productos de higiene personal. Estos se depositan en los contenedores los martes, miércoles, viernes y sábados.

Las autoridades municipales señalaron que los operativos de limpieza continuarán en distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de mantener los espacios públicos en condiciones y promover una ciudad más limpia, ordenada y sustentable para todos los vecinos de Neuquén.