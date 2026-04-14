Promedia el Mes del Animal y, en ese contexto, la Municipalidad de Neuquén continúa con el calendario de actividades previstas. Este martes, desde los perfiles oficiales de sus redes sociales, las autoridades locales publicaron un divertido video para desmitificar algunas creencias y, a su vez, convocar a la jornada especial de castración de gatos y gatas.

Entre las personas que conviven con mascotas existen algunas creencias erróneas acerca de la castración y las consecuencias que estos procedimientos quirúrgicos conllevan. Y como el humor es un vector inigualable para derribar algunas barreras, desde la Municipalidad de Neuquén recurrieron a un divertido video para explicar por qué es una buena idea hacerlo con gatos y gatas.

Desde los perfiles de Instagram y Facebook, la Municipalidad de Neuquén difundió un video donde una médica veterinaria derriba mitos acerca de la castración en gatos y gatas. También se desechan preconceptos que muchas personas tienen sobre estas prácticas.

No es necesario esperar a que las gatas tengan crías para castrarlas. Tampoco es cierto que luego de una castración, los animales aumenten de peso indefectiblemente a raíz de esto. Algunas personas creen que este tipo de procedimiento es muy costoso, sin embargo, en esta oportunidad, la Municipalidad de Neuquén lo hará de manera gratuita.

"¡Basta de tanto mito, por favor! Si vos amás a tus animales, por favor castralo. No solamente mejor su temperamento sino también su salud", sostiene una médica mientras acaricia a un entrañable "amiguito de cuatro patas".

La castración no solo mejora el temperamento de los animales, sino que previene enfermedades y evita crías no deseadas. Castrar a tus mascotas es un acto de amor y responsabilidad. Sobre el final del video, la profesional veterinaria invita a la jornada prevista para este sábado 18 de abril. "Te esperamos este sábado 18 que va a haber una jornada especial", concluye.

Cómo pedir turno para la jornada de castración del sábado 18 de abril

Todas aquellas personas que quieran castrar a su gato o gata en la jornada especial organizada por la Municipalidad de Neuquén para este sábado 18 de abril deberán solicitar uno de los 90 turnos disponibles. Podrán hacerlo a través de los siguientes números de teléfono:

299 5928056

299 4063969

299 5764402

299 5962039

Dónde se realizará la jornada de castración del sábado 18 de abril en Neuquén

La jornada de castración del sábado 18 de abril se realizará en el Quirófano Municipal de PIN ESTE ubicado en el calle Domingo Savio 3215.

Qué costo tiene la castración de gatos o gatas durante la jornada especial del sábado 18 de abril en Neuquén

La castración de gatos o gatas de este sábado 18 de abril será gratuita.