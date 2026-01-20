El Municipio de Neuquén puso en marcha una nueva modalidad para aplicar descuentos en las tasas retributivas, el impuesto que financia los servicios de limpieza urbana como la recolección de residuos, barrido de calles, servicio puerta a puerta y retiro de residuos voluminosos. La medida apunta a sincerar los costos reales del servicio, pero al mismo tiempo sostener un esquema de acompañamiento estatal para los vecinos que soliciten el beneficio.

Según explicó el secretario de Finanzas, Recursos y Protección Ciudadana, Fernando Schpoliansky, en diálogo con AM550, hasta el año pasado el sistema funcionaba con un subsidio generalizado: “con lo que cada uno de nosotros pagaba de retributivos se cubría el 20% del costo del servicio”. A partir de la tarifaria aprobada por el Concejo Deliberante, ese esquema cambió y el valor de la tasa se reacomodó al costo real.

El cambio más importante es metodológico: el subsidio sigue existiendo, pero ahora se activa a pedido del contribuyente.

Qué son las tasas retributivas y qué servicios cubren

Las tasas retributivas financian el servicio de limpieza de la ciudad. Incluyen la recolección domiciliaria, el barrido, el servicio puerta a puerta, los residuos voluminosos y los centros de transferencia. En Neuquén capital, el servicio tiene una frecuencia de hasta seis veces por semana, superior a la de ciudades vecinas.

Por qué se implementó el “botón de descuentos”

El Municipio decidió sincerar el costo del servicio porque la diferencia entre lo que se pagaba y lo que realmente costaba era muy alta. Schpoliansky explicó en AM550 que el impacto del reacomodamiento varía según la zona y la valuación fiscal de cada inmueble, ya que hay más de 114 mil propiedades registradas en la ciudad.

Para evitar que el aumento impacte de lleno en los bolsillos, se creó el “botón de descuentos neuquino”, un sistema digital que permite acceder a rebajas importantes, siempre y cuando el vecino realice el trámite.

Paso a paso: cómo pedir el descuento

El procedimiento es sencillo y se puede hacer de manera online:

Ingresar a MuniExpres, en la página oficial de la Municipalidad de Neuquén. Acceder al botón de descuentos neuquino. Activar el descuento base, que reduce la tasa en un 50%. Sumar beneficios adicionales si corresponde: adhesión al débito automático, pago adelantado o buen comportamiento fiscal. Con todos los beneficios activos, el descuento puede llegar hasta el 75%.

“El acompañamiento del Estado municipal se mantiene, pero cambiamos la metodología: antes era para todos y ahora es a solicitud, a demanda”, explicó el funcionario en la entrevista radial.

Ejemplos concretos para entender el impacto

Durante la charla en AM550, Schpoliansky dio un ejemplo para graficar la diferencia. Un departamento de 45 metros cuadrados en pleno centro de Neuquén pagaba en diciembre $14.600 mensuales, un valor que cubría apenas una parte del costo real del servicio -el 20%-.

Con el nuevo esquema:

Sin solicitar el descuento, la tasa puede trepar a alrededor de $90.000.

Al activar el botón, el monto baja a unos $45.000.

Con todos los beneficios aplicados, el valor final queda en torno a los $33.750.

“El impuesto es mensual, te da $1.150 por día en este caso mencionado”, señaló el secretario, y remarcó que aun con el costo actualizado, Neuquén sigue teniendo valores más bajos que ciudades cercanas, con servicios de menor frecuencia.

Jubilados y exenciones del 100%

El esquema contempla una cobertura total para los sectores más vulnerables. Jubilados, personas con discapacidad y organizaciones sin fines de lucro tienen 100% de descuento en la tasa retributiva.

Para acceder, deben ingresar a MuniExpres y realizar el trámite correspondiente. Las bases de datos están cruzadas con organismos provinciales y nacionales, pero el pedido debe hacerse. Quienes ya contaban con el beneficio lo mantienen; los nuevos jubilados deben solicitarlo.

Qué pasa si no tenés internet o necesitás ayuda

El Municipio habilitó canales de asistencia para quienes no puedan hacer el trámite online. Se puede llamar al 147 o acercarse a una dependencia municipal, donde personal capacitado ayuda a completar la solicitud.

Plazos clave a tener en cuenta

El botón de descuentos estará vigente hasta el 28 de enero. Si el vecino activa el beneficio antes del vencimiento de la boleta, el sistema reliquida el monto con el descuento en un plazo de 72 horas. Si el trámite se realiza después del vencimiento, el beneficio se aplica a partir del mes siguiente.

La medida busca ordenar el sistema, transparentar los costos y, al mismo tiempo, sostener un esquema de previsibilidad y contención para los vecinos que gestionen el beneficio a tiempo, según explicó el propio Municipio en la entrevista con AM550.