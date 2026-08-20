La tendencia viral que nació en redes sociales y se expandió por todo el país tendrá su propia competencia en Roca. La “Batalla de Aura” se realizará este viernes 21 de agosto desde las 18.30 en la plaza San Martín, donde adolescentes y jóvenes están convocados a participar de un enfrentamiento que busca trasladar al espacio público una lógica propia del mundo digital.

La dinámica consiste en que dos participantes se enfrenten frente a los espectadores con movimientos, poses, bailes o gestos inspirados en videojuegos, series, memes o momentos reconocidos por el público. Quien consiga mayor cantidad de aplausos y reacciones será considerado el que más “aura” acumuló.

El organizador de la convocatoria en Roca, Ángelo, destacó: “Queremos que los chicos se animen a mostrar lo que hacen en redes, pero en vivo, frente a la gente. La idea es que se diviertan y que puedan competir con creatividad”. Además, adelantó que habrá perfumes como premios para quienes queden en los primeros puestos.

La expresión “farmear aura” combina dos conceptos de la cultura digital: “aura” refiere al carisma o presencia que proyecta una persona, mientras que “farmear” proviene del inglés to farm, usado en videojuegos para describir la repetición de acciones con el fin de acumular recursos o puntos. En este caso, se trata de acciones para acumular prestigio o reconocimiento frente a los demás.

La Batalla de Aura llega a Roca

La tendencia se consolidó en Argentina durante 2024 y hoy se replica en distintas ciudades. La propuesta busca reunir a jóvenes que quieran animarse a mostrar sus mejores movimientos frente al público y convertir esa lógica propia de las redes en una competencia presencial, con ganadores de aura definidos por la aprobación de quienes estén alrededor.