El Gobierno de Río Negro salió a jugar fuerte en educación y lanzó un paquete de medidas que apunta directo a los estudiantes: becas, orientación vocacional y formación vinculada al desarrollo energético y productivo. La apuesta es clara: no solo contener a los jóvenes, sino prepararlos para un mercado laboral cada vez más exigente.

El anuncio lo encabezó el gobernador Alberto Weretilneck junto a la ministra Patricia Campos y la secretaria Silvia Arza, en un encuentro donde se repasaron las principales líneas de acción. En ese marco, se confirmó la apertura de la convocatoria 2026 de Becas Terciarias y Universitarias, que estará disponible del 11 al 25 de mayo para estudiantes de instituciones públicas y privadas.

Pero además, el Gobierno puso sobre la mesa una herramienta inédita: “Proyectar Futuro”, un programa de orientación vocacional que busca atacar un problema silencioso pero crítico, la falta de rumbo de muchos jóvenes al terminar la secundaria. La idea es que puedan identificar sus intereses, entender sus habilidades y, sobre todo, conocer qué oportunidades reales existen dentro de la provincia.

En ese sentido, la iniciativa tendrá un formato intensivo: 13 encuentros virtuales grupales y un cierre presencial, con acompañamiento de profesionales en psicología y psicopedagogía. Según explicaron desde el área educativa, el objetivo es evitar decisiones a ciegas y acercar a los estudiantes a opciones concretas de formación y empleo.

Asimismo, el paquete incluye un tercer eje que no pasa desapercibido: la formación en desarrollo energético y productivo. Se trata de un programa que alcanzará a estudiantes de escuelas técnicas, secundarias con orientación en ciencias naturales y a docentes de más de un centenar de instituciones, con contenidos vinculados a sectores clave como la minería y el petróleo.

Becas 2026: quiénes pueden inscribirse

El beneficio se calculará en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al 1 de agosto de 2026. Como condición central, se estableció que los ingresos mensuales del grupo familiar no deberán superar los $1.129.800 netos, un límite que busca focalizar la ayuda en quienes realmente lo necesitan.

Para inscribirse, los aspirantes deberán presentar el título de Nivel Medio y el analítico, o su constancia en trámite, junto con la certificación de inscripción a una carrera de grado en universidades o institutos terciarios, tanto de gestión pública como privada. Además, se requerirá documentación económica del grupo familiar, como recibos de sueldo, constancia de monotributo o inscripción como responsable inscripto, y el rendimiento académico actualizado con materias cursadas y finales.

Asimismo, será obligatorio adjuntar el Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar, el Certificado Único de Discapacidad en caso de corresponder, la Certificación Negativa de ANSES y una Declaración Jurada de domicilio. La solicitud de la beca de estudio se llevará a cabo a través de página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (https://educacion.rionegro.gov.ar), mediante la modalidad virtual en un formulario que se habilitará en la fecha correspondiente.