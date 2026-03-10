Tras el reclamo de estudiantes y familias del CET 3 de Roca, Educación confirmó que la situación se encamina a una resolución en los próximos días. La directora general de Educación, Marcela Strahl, señaló que la matrícula definitiva del último año se cerró la semana pasada, tras el período complementario de exámenes, y que a partir de ese dato ya se inició el trámite para crear otra división. Según indicó, la resolución podría salir esta semana.

El planteo se arrastra desde septiembre del año pasado, cuando el equipo directivo solicitó la apertura de una nueva división para sexto año. Ante la falta de confirmación oficial al inicio del ciclo lectivo, familias y estudiantes decidieron avanzar con el reclamo y este lunes realizaron una sentada frente al colegio.

La principal preocupación de los padres es la cantidad de estudiantes por aula y la falta de equipamiento para las prácticas. Advirtieron que, si no se abre otra división, los cursos podrían quedar con entre 38 y 39 alumnos. “Ahora estamos en un curso que es para 32 y los chicos están súper amontonados”, expresó una de las madres que participa del reclamo.

La madre también explicó que las familias decidieron recurrir a la vía judicial ante la falta de respuesta oficial. “se presentó un amparo en el Juzgado de Paz”, señaló, en referencia a la presentación realizada para solicitar que se habilite otra división.

Además, mencionó limitaciones en los recursos disponibles para las actividades de taller. En el área de informática, por ejemplo, hay 27 computadoras, un número menor al de estudiantes que podría tener cada curso si no se habilita otra división.