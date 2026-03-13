La UNESCO puso los ojos en Neuquén: destacó el programa de becas que ya alcanza a miles de estudiantes

El Programa de Becas Dr. Gregorio Álvarez volvió a posicionar a Neuquén en el plano educativo nacional e internacional tras ser reconocido por la UNESCO como el único programa de becas articulado desde una provincia argentina. La referencia fue incluida en un boletín del organismo dedicado a recursos educativos para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

El programa forma parte del plan provincial Redistribuir Oportunidades y, de acuerdo con la información oficial, actualmente se encuentran en proceso unas 30 mil solicitudes. A la vez, durante 2024 y 2025 ya se brindó acompañamiento a más de 19 mil estudiantes, lo que refleja la dimensión del alcance territorial y social de la iniciativa.

Uno de los aspectos destacados por la UNESCO es que la propuesta neuquina cubre todos los niveles del sistema educativo, desde el Inicial hasta el Superior. Esta amplitud permite que la política pública atienda trayectorias educativas diversas y acompañe a estudiantes en distintas etapas de formación.

El informe también remarca que se trata de una herramienta que busca sostener la continuidad educativa y favorecer la finalización de estudios. En ese marco, el programa aparece como una política pública orientada a reducir brechas y a fortalecer las oportunidades de acceso y permanencia en el sistema.

Desde el punto de vista normativo, la propuesta fue creada mediante la Ley 3.418 y cuenta con respaldo en legislación provincial y nacional. Entre sus fundamentos aparecen la equidad educativa, la reducción de desigualdades y la articulación entre educación, inclusión y futuras oportunidades laborales.