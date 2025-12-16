En una actividad desarrollada en Zapala, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Soledad Martínez, junto a la coordinadora de Políticas Socioeducativas y Equidad del Ministerio, Amalín Temi, se trabajó junto a representantes de acciones de acompañamiento del programa de becas de todas las localidades de la Provincia. En el espacio se compartieron pautas de trabajo para las reinscripciones al programa de Becas Gregorio Álvarez, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el 30 de diciembre.

Los referentes fueron instruidos sobre los requisitos y toda la documentación que deben presentar los becarios destinatarios del programa; y respecto de pautas a tener en cuenta para que los mismos logren la mayor cobertura posible. Temi describió que el programa “no tiene cupos, y nuestros referentes de becas son nuestros ojos en el territorio, quienes tienen que garantizar que los 20.000 becarios que hoy tenemos puedan renovar su beca, y puedan al menos inscribirse para solicitar esa renovación, para que nadie se queda afuera, ya que es el único plazo que se dispone para estas reinscripciones”.

En la actividad, que duró cuatro horas, el director general de la operatoria de becas, Darío Piccolo, explicó el funcionamiento de la plataforma del programa; con algunos cambios que fueron introducidos y que son muy importantes a la hora de acompañar a las familias a inscribirse. Se trata, explicó la coordinadora, “de un trabajo y una responsabilidad compartida para que las familias vayan aprendiendo cómo se realiza la inscripción, conozcan la plataforma y adquieran independencia para poder realizar los trámites sin necesidad de alguien que los acompañe a futuro”.

En esta nueva instancia de reinscripción, se describió, las familias deben acudir a la pestaña “Me quiero Inscribir” y como ya están sus datos cargados el proceso es más rápido. “Lo único que tienen que hacer es subir la documentación que nos muestre cómo fue su trayectoria estudiantil, cómo les fue con las materias y áreas, -esto dependiendo del nivel-, así como la asistencia a la escuela en 2025; también actualizar los datos de ingresos del grupo familiar para ver si están en condiciones de sostener su beca en 2026”, finalizó.

La reinscripción que se desarrollará del 15 al 30 de diciembre alcanza a las y los beneficiarios actuales del programa de Becas Gregorio Álvarez. Esta será la única instancia para realizar la gestión y mantener el beneficio durante 2026. La carga de documentación se hace por medio de la página becas.neuquen.gob.ar



