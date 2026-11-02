Una de las mayores extensiones de tierra privada de la Argentina cambió de manos. El grupo Benetton vendió más de 900.000 hectáreas que tenía distribuidas en cuatro provincias y se despidió definitivamente del negocio agropecuario en el país. La operación incluye enormes campos de la Patagonia, donde durante décadas produjo lana para abastecer a la industria textil italiana.

Los compradores son los accionistas y directivos de Adecoagro, encabezados por su CEO, Mariano Bosch. No fue la empresa como tal la que concretó la adquisición, sino sus propios socios. Se quedaron con la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA) y Ganadera Cóndor, las dos firmas rurales que Benetton conservaba en la Argentina. La conducción de CTSA seguirá en manos de Agustín Dranovsky.

El peso de la operación se siente especialmente en el sur. CTSA es la firma con mayor posesión de hectáreas del país: más de 900.000 distribuidas en Chubut (33%), Santa Cruz (60%), Río Negro (5%) y Buenos Aires (2%). Su negocio central es la cría de ganado ovino y bovino y la producción de lana, segmento en el que ocupa el primer lugar a nivel nacional. En esos establecimientos pastan alrededor de 260.000 ovejas y 22.000 vacunos, concentradas principalmente en la zona de cordillera entre Esquel y Bariloche, y el resto en Balcarce. Cada año, unos 80.000 animales pasan por la esquila y producen cerca de un millón de kilos de lana.

El negocio no termina en las ovejas. La firma también siembra unas 7.500 hectáreas de maíz, trigo, soja y girasol, produce forrajes y cuenta con 10.000 hectáreas forestadas, principalmente con pinos. Además, opera el frigorífico Faimali, en Río Gallegos, que tiene dos plantas para procesar corderos y liebres y capacidad para faenar hasta 2.500 corderos por día. Se trata de una estructura productiva que atraviesa buena parte de la economía rural patagónica.

La historia de estas tierras comenzó en 1889, cuando se fundó la empresa con capitales ingleses bajo el nombre de The Argentine Southern Land Company. Más de un siglo después, en 1991, Benetton compró la totalidad de la firma y sus campos. Desde entonces, la lana patagónica se convirtió en un insumo estratégico para el grupo italiano y su marca textil United Colors of Benetton. Con esta venta, el holding cierra una presencia de más de tres décadas en el campo argentino.

El cambio de manos se produce, además, en medio de una fuerte discusión por la propiedad de la tierra y la posibilidad de que empresas o personas extranjeras compren campos en el país. La Ley de Tierras había establecido límites a la tenencia de suelo rural por parte de extranjeros, pero el Gobierno nacional intentó derogarlos mediante el DNU 70/2023. La discusión sigue abierta y el marco legal atraviesa una disputa política y judicial. En este caso, los compradores son accionistas de Adecoagro, aunque la operación no fue realizada por la compañía como entidad.

Adecoagro también viene ampliando su presencia en distintos negocios agroindustriales. En abril de 2025, Tether, la empresa detrás de la criptomoneda USDT, pasó a controlar la mayoría de su capital. La firma participa además en el negocio de fertilizantes a través de Profertil y tiene inversiones en el sector energético y azucarero de Brasil. Ahora, sus accionistas suman a su cartera uno de los mayores patrimonios rurales de la Argentina: más de 900.000 hectáreas, con una presencia decisiva en la Patagonia.