La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, participó en la ciudad de Washington D. C. del congreso Transforming Transportation, un encuentro internacional organizado por el Banco Mundial junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), donde expuso sobre políticas de transporte e infraestructura en países en desarrollo.

La funcionaria integró uno de los paneles dedicados a América Latina, donde compartió espacio con representantes de Brasil, Colombia y Ecuador. Allí presentó los avances de Neuquén en materia de planificación e infraestructura, en un ámbito de intercambio internacional.

En diálogo con Pancho Casado en Informe Semanal con AM550, Bertoldi destacó el impacto de la participación y el nivel del evento. “Nos fue muy, pero muy bien. La verdad es que fue una sorpresa grata enorme para mí”, aseguró. Y agregó: “Me tocó exponer en un panel que era de Latinoamérica, donde cada país contaba su realidad y sus planes”.

Neuquén en la agenda internacional

La ministra explicó que el congreso es organizado por el Banco Mundial y reúne a distintos actores del ámbito público y técnico. “Convoca a distintos sectores, invita y elige a los exponentes, arma paneles y a partir de ahí se genera una semana de encuentros para intercambiar experiencias”, señaló.

En ese marco, remarcó la relevancia de la participación neuquina: “Hubo un día completo de Latinoamérica en donde participó Brasil, Colombia, Ecuador y Neuquén”. Además, subrayó que la invitación fue directa: “La invitación fue a Neuquén, no a la Argentina. Eso para nosotros es muy importante”.

Durante su exposición, la provincia presentó sus propios indicadores y proyectos, lo que generó repercusión entre los asistentes. “Cuando cada uno mostró sus números y sus planes de infraestructura, en nuestro caso sorprendieron los datos de la provincia y de nuestra gestión”, sostuvo.

Neuquén se destacó

La participación de Bertoldi coincidió con la presencia del gobernador Rolando Figueroa en Estados Unidos, quien viajó a la ciudad de Nueva York para formar parte de la Argentina Week junto a otros mandatarios patagónicos.

La ministra también comparó las exposiciones de otros países: “Algunos presentaron grandes planes, como Colombia o Brasil, con sistemas de trenes y transporte urbano de alta velocidad en ciudades como San Pablo o Bogotá”. Sin embargo, destacó que el modelo neuquino captó especial atención: “Después del debate surgieron muchas preguntas hacia Neuquén. Había incluso más interés en nuestra provincia que en otros países”.

Finalmente, Bertoldi valoró el reconocimiento obtenido en el ámbito internacional. “Para mí, para todo el equipo del Ministerio y para nuestro gobernador fue un orgullo. Creo que marca un antecedente muy importante para Neuquén”, concluyó.