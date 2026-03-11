El posicionamiento del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa sobre priorizar el empleo local en el crecimiento de Vaca Muerta sumó el respaldo del sector empresario provincial.

Desde la Federación de Cámaras Empresarias de Neuquén expresaron su acompañamiento a las declaraciones del mandatario y señalaron que la defensa del trabajo neuquino es clave para consolidar el desarrollo económico de la provincia.

Respaldo empresarial a la prioridad del empleo local

A través de un comunicado, la entidad empresaria sostuvo que la expansión de la industria energética debe reflejarse en oportunidades concretas para la provincia.

“Defender el trabajo neuquino es defender el desarrollo de Neuquén”, señalaron desde la organización al referirse a la necesidad de fortalecer la participación local en el crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

Desde FECENE remarcaron que la consolidación de la industria energética debe traducirse en más empleo para trabajadores de la provincia y en mayores oportunidades para las empresas neuquinas.

El rol de las empresas de la provincia

En el documento, la federación también subrayó la importancia de fortalecer la cadena de valor local vinculada al desarrollo energético.

“La consolidación de la industria energética debe traducirse en más oportunidades para las empresas locales, más trabajo para los neuquinos y un fortalecimiento real de la cadena de valor provincial”, indicaron.

En ese sentido, destacaron que Neuquén ocupa un lugar central en el mapa energético argentino y que ese crecimiento debe tener un impacto directo en la economía regional.

“Neuquén es hoy el motor energético del país. Y ese desarrollo debe tener como protagonistas a sus trabajadores y a sus empresas”, agregaron.

Un modelo de crecimiento con protagonismo local

Finalmente, desde la entidad empresaria reafirmaron su compromiso de acompañar un esquema de desarrollo productivo que fortalezca el entramado económico de la provincia.