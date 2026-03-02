El gobernador Alberto Weretilneck viajará a Canadá para participar de la convención minera más importante del mundo y mostrar el potencial de Río Negro ante miles de empresarios e inversores internacionales. En Toronto, durante la cumbre organizada por la Prospectors & Developers Association of Canada, la Provincia pondrá sobre la mesa 51 proyectos en marcha, el avance del uranio y la inminente primera exportación de oro, en una jugada fuerte para atraer dólares y generar empleo.

La cita no es menor, la convención que se realiza cada año en la ciudad de Toronto reúne a unos 30.000 asistentes de más de 130 países. Allí se cierran negocios millonarios, se tejen alianzas estratégicas y se definen inversiones que pueden cambiar el destino de regiones enteras. Y esta vez, Río Negro quiere estar en el centro de la escena.

“Estaremos presentando todo el potencial minero rionegrino, los 51 proyectos que tenemos en marcha, así como la primera exportación de oro que se va a hacer dentro de dos meses. También trabajaremos sobre el avance del uranio en la provincia”, adelantó Weretilneck, dejando en claro que la apuesta no es simbólica, sino concreta y con plazos definidos.

En ese contexto, el oro aparece como una carta fuerte. La primera exportación prevista en el corto plazo marcará un hito productivo para la provincia. Pero además, el uranio asoma como otro eje estratégico. En territorio rionegrino ya se presentaron varios proyectos vinculados a este mineral clave para la energía nuclear, incluso uno que ya cuenta con inversiones confirmadas para avanzar hacia la etapa de factibilidad. Es decir, no se trata solo de exploración: hay capital dispuesto a dar el siguiente paso.

Ahora bien, el viaje no será únicamente para exhibir recursos naturales. Según explicó el mandatario, también habrá intercambio de conocimiento con provincias canadienses que están a la vanguardia en minería y tecnología nuclear. La idea es absorber experiencia, mostrar reglas claras y dejar en evidencia que Río Negro ofrece algo más que minerales: ofrece estabilidad.

La Provincia de Río Negro expondrá todo lo que significa su potencial minero ante empresarios de todo el mundo.

“Tenemos continuidad política, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y un marco normativo claro para atraer inversiones, incluso de la bolsa canadiense”, remarcó el gobernador. Y allí está el mensaje de fondo: en un escenario nacional marcado por la competencia feroz entre provincias para captar capitales, Río Negro busca posicionarse como un territorio confiable.

Además, Weretilneck sintetizó que la llegada de inversiones extranjeras es posible gracias a la “normalidad” institucional de la provincia. No solo en minería. También en gas, petróleo, agricultura y ganadería. Es decir, un esquema productivo diversificado que intenta mostrarse sólido ante el mundo.