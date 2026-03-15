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Domingo 15 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Quedaron filmados

Bronca de vecinos por adolescentes que rompieron un juego de la plaza del barrio Copol

Los adolescentes quedaron grabados vandalizando la plaza del barrio, la cual según los vecinos no recibe actualizaciones hace más de 10 años.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 13:03
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Vecinos del barrio Copol de Neuquén manifestaron su indignación por una situación registrada el sábado por la noche. El grupo vecinal del barrio denunció que un grupo de jóvenes "ajeno al barrio" barretearon un juego de la plaza hasta romperlo.

Los sujetos quedaron registrados en una cámara, donde se ve cómo fuerzan el juego hasta que se rompe. Luego de eso ni siquiera huyeron, sino que siguieron jugando en otros juegos.

El grupo vecinal se cuestionó con indignación "quien se hace cargo de estos adolescentes y hasta niños? Es un hecho lamentable ya que nuestra plaza no recibe actualización hace más de 10 años y todo eso lo cuidamos y mantenemos nosotros", agregaron.

Por el momento los adolescentes, quienes parecen ser menores, no han sido identificados ni se ha comunicado ninguna disculpas de su parte con los vecinos del barrio. Mientras tanto el juego permanecerá inhabilitado o deberá ser solucionado por los propios habitantes, ya que según expresaron no tiene mantenimiento.

 

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