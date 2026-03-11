La Municipalidad de Neuquén entregó escrituras y boletos de compraventa a vecinos de distintos barrios

La Municipalidad de Neuquén, a través de la Secretaría de Gobierno y Coordinación que lidera Juan Hurtado, hizo entrega esta mañana de 12 escrituras y 14 boletos de compraventa a vecinos de Toma Norte, Colonia Rural Nueva Esperanza, Villa Ceferino, El Progreso, Gran Neuquén Sur y Valentina Sur en el marco de la regularización de barrios históricos.



“Para nosotros esta entrega es una gran felicidad. Es un trabajo que venimos haciendo desde el inicio de la gestión, trabajando en todos los barrios de la ciudad y regularizando la situación dominial”, comentó Hurtado.



El secretario de Gobierno y Coordinación resaltó que el proceso se logró mediante el trabajo con las familias y comisiones vecinales “para ir analizando las situaciones de los distintos vecinos de esos barrios que hay que regularizar. Esta coordinación desde la Subsecretaría de Tierras es lo que nos permite finalizar con un acto que lleva mucha felicidad a las familias”.



Por su parte, Marcelo Pailacura, presidente de la vecinal del barrio El Progreso, expresó que “como padre uno quiere dejarle algo a sus hijos y, en eso, también se incluye una ciudad planificada, como dice el intendente Mariano Gaido. Que uno tenga una escritura y algo que está bien hecho, es parte de esa planificación”.



Luego recordó que la entrega implica el compromiso de los vecinos de pagar los lotes en los que viven mediante un plan de cuotas: “Acá no se está entregando nada gratis, asumen el compromiso de un pago de un terreno o de una casa que ya ocupan hace varios años y que finaliza con el trámite de la entrega de la escritura”, dijo.



Por último, Norma Esparza, del barrio Valentina Sur, manifestó que “estoy contenta porque es un logro. Soy mamá soltera, con tres niños que ya son adultos y realmente me sorprendió que me llamaran. Hace 25 años estaba esperando la oportunidad de la firma del boleto y llegó”.



En cuanto a las escrituras, los beneficiarios de esta nueva entrega fueron dos familias de Toma Norte, tres familias de Colonia Rural Nueva Esperanza, dos de Gran Neuquén Sur, dos del barrio Villa Ceferino y uno de VC La Estrella, Valentina Sur y Yupanqui Oeste, respectivamente.



Por otro lado, recibieron boletos de compraventa familias de Provincias Unidas, Mariano Moreno, Parque Industrial, Colonia Rural Nueva Esperanza, La Estrella, Cordón Colón, Islas Malvinas, El Progreso, Alto Godoy, Gran Neuquén Sur, Valentina Sur y Yupanqui Este.



