Una situación repetida volvió a vivirse en el barrio Villa Ceferino de Neuquén y esta vez los presuntos responsables quedaron grabados en las cámaras de seguridad. Los vecinos de la zona denunciaron una vez más que un grupo de jóvenes causó daños y disturbios durante la madrugada.

Según el relato de uno de ellos, un grupo de adolescentes le rompió los vidrios de su auto mientras ellos dormían en la casa. Destacan que son hechos que se repiten cuando los jóvenes salen del boliche y circulan por el sector.

Si bien el vecino afectado manifestó su indignación, aclaró que no realizaron la denuncia policial. Indicaron que todos los fines de semana aparecen grupos de jóvenes, que salen de fiesta, y recorren el barrio a veces causando destrozos.

Además agregaron que no los conocen pero que siempre se ven grupos así. Una de las cámaras que llegó a grabar el momento en el que pasa el grupo y uno de los adolescentes le pega una patada al espejo de una camioneta, dejándolo totalmente destrozado.

Los vecinos sostienen su indignación y temor de que los jóvenes sigan cometiendo daños en el barrio o incluso se atrevan a agredir o irrumpir en las viviendas.