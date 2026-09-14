Un colectivo que llevaba 60 pasajeros paraguayos desde Asunción hacia Bariloche fue chocado durante la madrugada por un camión cargado con maíz cuando se encontraba detenido sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 128, en jurisdicción de Chacharramendi. El impacto se produjo alrededor de la 1.20 y, pese al fuerte choque, los pasajeros fueron asistidos por personal de Salud. El camión, en tanto, tenía como destino final Cinco Saltos, en Río Negro.

Todo ocurrió cuando el ómnibus Scania Paradiso de la empresa V y V Group S.R.L. debió detener su marcha sobre la ruta debido a un desperfecto mecánico. La unidad había iniciado un largo recorrido en Paraguay y avanzaba hacia la cordillera con sus 60 pasajeros a bordo, en un viaje que tenía como destino la ciudad turística de Bariloche.

En esas circunstancias, y mientras el colectivo permanecía detenido sobre la ruta, apareció un camión Scania G360 con semirremolque, que terminó impactando contra la parte trasera del ómnibus. El transporte de carga llevaba maíz en grano y había partido desde Huinca Renancó con rumbo a Cinco Saltos, donde debía finalizar su recorrido.

El golpe generó daños materiales en ambos vehículos y convirtió en un enorme susto lo que hasta ese momento era un viaje internacional hacia uno de los principales destinos turísticos de Río Negro. El dato que terminó llevando alivio al lugar fue que no hubo pasajeros heridos de gravedad, pese a que el impacto se produjo contra la parte trasera del colectivo cuando permanecía detenido.

Después del choque, personal de Salud asistió a los ocupantes del ómnibus y realizó las evaluaciones correspondientes. Los 60 pasajeros paraguayos fueron revisados y no presentaban lesiones, por lo que el episodio no terminó con personas trasladadas a un hospital, aunque sí dejó importantes daños en los vehículos involucrados.

Por su parte, las autoridades iniciaron las actuaciones para establecer con precisión cómo se produjo el impacto. Hasta el momento, el dato confirmado es que el colectivo estaba detenido por un desperfecto mecánico y que el camión lo chocó desde atrás. Las circunstancias que llevaron al conductor del transporte de carga a impactar contra la unidad serán materia de la investigación.