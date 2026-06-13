Entre lagos y montañas: la experiencia de nieve que crece en el corazón de la Ruta de los 7 Lagos

La cuenta regresiva para una nueva temporada de nieve ya comenzó en Lago Hermoso Ski Resort. Con las primeras nevadas cubriendo la montaña, nuevas inversiones en infraestructura y propuestas renovadas para esquiadores, snowboarders y familias, el centro de esquí patagónico se alista para abrir sus puertas el próximo 1 de julio, aunque las condiciones climáticas podrían permitir adelantar el inicio de las actividades.

Ubicado en un entorno natural privilegiado, a pocos minutos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful, el complejo continúa creciendo con la incorporación de un nuevo teleski Poma, que se sumará a la aerosilla cuádruple, la Magic Carpet y el teleski MegaStar. Esta nueva instalación permitirá acceder al espectacular Mirador del Lago Hermoso, un espacio con vistas únicas del lago y del paisaje cordillerano.

Las familias podrán disfrutar del Jardín de Nieve y propuestas especiales para los más pequeños.

Entre las propuestas más elegidas vuelve a destacarse el Pack Iniciación de tres días, una opción ideal para quienes desean dar sus primeros pasos en la nieve. La experiencia incluye pase de ski, seis horas de clases distribuidas en tres jornadas y el equipamiento completo de ski o snowboard, permitiendo que los visitantes solo deban llegar y disfrutar de la montaña.

La temporada también traerá novedades para los amantes del freestyle con la inauguración de un nuevo Freestyle Park, diseñado con saltos, barandas y cajones adaptados a diferentes niveles de experiencia. Además, habrá competencias y eventos durante todo el invierno, junto con los nuevos Snow Camps privados de cuatro días para riders de snowboard intermedios y avanzados, que incluirán salidas fuera de pista, correcciones técnicas en video y experiencias exclusivas en sectores poco explorados de la montaña.

El centro de esquí ofrecerá nuevos Snow Camps y un renovado espacio de Freestyle Park.

Los más chicos también tendrán su lugar con Reny y el Jardín de Nieve, un espacio pensado para acercarlos al mundo del ski de manera segura y divertida. A esto se suma la propuesta gastronómica del resto bar ubicado en la base, ideal para recuperar energías después de una jornada en las pistas.

Para garantizar las mejores condiciones durante todo el invierno, el centro de esquí ya activó sus cañones de nieve de cultivo, mientras espera nuevas nevadas que acompañen el inicio de la temporada. El horario de funcionamiento del cerro será de 10 a 17 y las novedades podrán seguirse a través de sus canales oficiales.

Con una montaña en constante evolución, nuevas experiencias y una oferta que combina aventura, aprendizaje y naturaleza, Lago Hermoso Ski Resort busca consolidarse una vez más como uno de los destinos de nieve más atractivos e innovadores de la Patagonia argentina.