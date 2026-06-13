Villa Pehuenia Moquehue acelera la cuenta regresiva para una temporada de nieve con nuevas propuestas y más conectividad

La llegada de las primeras nevadas marcó el inicio de la cuenta regresiva para la temporada de invierno 2026 en Villa Pehuenia Moquehue. Rodeada por bosques de pehuenes, lagos y montañas, la localidad neuquina se posiciona una vez más como una de las opciones más buscadas para quienes desean disfrutar de la nieve en un entorno natural, familiar y alejado de las grandes aglomeraciones.

Desde el municipio destacaron que el invierno en la localidad se vive más allá de las pistas de esquí. Los paisajes nevados, la tranquilidad de la aldea y la posibilidad de recorrer senderos, miradores y espacios naturales convierten a la experiencia en una propuesta integral para visitantes de todas las edades.

Batea Mahuida, el corazón de la temporada

Uno de los principales atractivos será nuevamente el Parque de Nieve Batea Mahuida, ubicado a pocos kilómetros del centro urbano y administrado por la Comunidad Mapuche Puel. El centro invernal es reconocido por ofrecer una experiencia diferente, con fuerte identidad cultural, perfil familiar y tarifas accesibles.

La base del Parque de Nieve Batea Mahuida - Foto: VillaPehuenia.gob.ar

La temporada 2026 ya cuenta con preventa de pases y promociones especiales. Además de las pistas para esquí y snowboard, el parque ofrece actividades como caminatas con raquetas tradicionales mapuches, paseos en motos de nieve y propuestas gastronómicas para quienes buscan disfrutar de la montaña sin necesidad de practicar deportes invernales.

Otro de los aspectos valorados por los visitantes es que tanto la pista de trineos como el estacionamiento son gratuitos, una característica poco habitual en los centros de nieve de la región.

Más obras y mejores accesos para llegar a la Cordillera

De cara a la temporada alta, uno de los ejes de trabajo estuvo puesto en la conectividad. Las recientes obras de pavimentación y repavimentación de rutas estratégicas, junto con tareas permanentes de mantenimiento vial, permitirán un acceso más seguro y cómodo a la localidad durante el invierno.

Lago y nieve, la combinación perfecta para este invierno 2026 - Foto: VillaPehuenia.gob.ar

Desde el sector turístico consideran que estas mejoras representan un paso clave para fortalecer la llegada de visitantes y potenciar el desarrollo económico de la región cordillerana.

Senderos, miradores y experiencias para disfrutar más allá del esquí

Entre las novedades de este invierno aparecen nuevas sendas peatonales que permitirán recorrer bosques de araucarias, costas de lagos y paisajes nevados a través de circuitos especialmente preparados para caminatas y contemplación.

A esto se suma la incorporación de miradores interpretativos con códigos QR que brindarán información sobre la flora, la fauna, la geografía y la historia del territorio. La propuesta apunta a enriquecer la experiencia turística y ofrecer una mirada más profunda sobre el patrimonio natural y cultural de la zona.

Gastronomía neuquina para completar la experiencia

La temporada también tendrá como protagonista a la gastronomía local. Villa Pehuenia Moquehue se promociona como la Capital de la Gastronomía Neuquina y durante el invierno los restaurantes potencian sus propuestas con productos regionales como cordero patagónico, trucha, ciervo, piñones de araucaria, hongos, ahumados, chocolates y cervezas artesanales.

Con nieve, naturaleza, cultura mapuche y sabores patagónicos, la localidad cordillerana busca consolidarse como uno de los destinos imperdibles de la temporada invernal 2026 en Neuquén.