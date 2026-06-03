La Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación fue sede del lanzamiento de la temporada de invierno 2026, un encuentro que reunió a autoridades del sector turístico para presentar las principales propuestas de nieve del país.

La actividad se realizó ayer en el Auditorio Antonio Torrejón y fue organizada junto a la Cámara Argentina de Esquí y Montaña (CAEM) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT).

El encuentro fue encabezado por el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación y presidente del Inprotur, Daniel Scioli, quien destacó las perspectivas para la temporada invernal y el rol de la nieve dentro de la actividad turística argentina: “Estamos con muy buenas perspectivas. Está todo nuestro equipo ocupado en generar demanda, movimiento de turismo interno”.

El funcionario remarcó además el trabajo de promoción del país en distintos segmentos. “Argentina es hoy un destino que va creciendo en ferias, congresos, convenciones y también en turismo deportivo. No esperamos a que vengan, salimos a presentar, a posicionar a nuestro país como un destino de calidad. La Argentina es un país valioso. Lo hacen valioso ustedes, la calidad de las inversiones, la gastronomía a la vanguardia mundial y una política de cielos abiertos que nos permite una conectividad histórica, batiendo todos los récords de nuestros aeropuertos”, señaló ante los representantes del sector.

Presentación de la temporada de invierno en Buenos Aires

La presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado. Agradeció el espacio “siempre abierto para el sector privado” y señaló que cada temporada de nieve “representa mucho más que una propuesta turística”, ya que implica “trabajo, desarrollo, inversión, conectividad y oportunidades para miles de familias y destinos de todo el país”. También valoró la calidad de la oferta argentina de nieve y el avance de la conectividad aérea hacia la Patagonia y el corredor cordillerano.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña, Carlos Arana, indicó que la temporada comienza “con infraestructuras nuevas, con nuevas instalaciones y siempre con un criterio ambiental, social y de administración ética”. Además, señaló que los precios del sector se ubican “un 30% por debajo de la tasa de inflación medida con base en 2024”, un factor que, según afirmó, mejora la competitividad de la oferta.

Producto nieve en la provincia del Neuquén

La jurisdicción norpatagónica cuenta con numerosos atractivos de cara a la temporada de invierno que se avecina y que autoridades provinciales presentarán el próximo lunes 8 de junio en la Capital Federal para atraer turistas a la región. Se presentará en dicho evento no solamente la oferta para esquiar y hacer snowboard, sino también la propuesta gastronómica y vitivinícola de Neuquén.

El Cerro Bayo, en Villa la Angostura, se presenta como uno de los grandes destinos turísticos en la temporada invernal 2026. Entre las principales mejoras se destaca la nueva telesilla cuádruple, incorporación de maquinaria, ampliación del sistema de nieve artificial en caso de escasez del fenómeno natural y mejoras para extender días operativos y garantizar la apertura de pistas.

Cerro Bayo, Villa la Angostura

Otro centro de esquí que tendrá mucha demanda turística es el Cerro Chapelco de San Martín de los Andes, también en la región cordillerana.

El centro de esquí contará con una nueva telecabina para diez personas que triplicará la capacidad de ascenso desde la base hacia cota 1.600 y buscará reducir filas y mejorar la circulación en temporada alta. Además, se desarrollan obras de ampliación en el estacionamiento, mejoras en los accesos, reorganización del tránsito interno y optimización logística para transporte de turistas.

Cerro Chapelco, San Martín de los Andes

El tercer centro de esquí más importante de Neuquén es el Cerro Caviahue Ski Resort, donde se instaló una nueva telesilla cuádruple que elevará la capacidad a 2.400 personas por hora; se incorporaron seis nuevos cañones de nieve artificial, nuevos servicios gastronómicos y también equipamiento para asegurar pistas aunque tengan poca cantidad de nieve natural.

Cerro Caviahue



