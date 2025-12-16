El intendente de Añelo, Gustavo Banderet, confirmó que este martes se pondrán en funcionamiento una serie de obras que marcan el cierre del año con una fuerte apuesta a la infraestructura urbana. En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, el jefe comunal explicó que se trata de trabajos ya finalizados que comenzarán a ser utilizados de manera inmediata por los vecinos, en el marco de una visita oficial del gobernador y parte de su gabinete.

Entre las obras más relevantes se encuentra la pavimentación de la denominada subida de Los Patrias, también conocida como calle 24, una conexión interna clave entre la meseta y el bajo de la ciudad. Se trata de la única vía urbana que permite unir ambos sectores sin recurrir a la Ruta Provincial 7, lo que hasta ahora generaba congestionamientos importantes en horarios pico. La obra demandó unos dos meses y medio de trabajo, fue financiada con fondos municipales y superó los $11.000.000. Incluye cerca de mil metros de pavimento, en su mayor parte de hormigón, elegido especialmente por las pendientes y para mejorar la adherencia durante el invierno.

A esa intervención se suma la pavimentación de la calle 1, con más de 1.650 metros lineales y una inversión superior a los $100.000.000 del Estado municipal. Según explicó Banderet, esta arteria cumple un rol fundamental como calle colectora de la Ruta 7 y permitirá ordenar y agilizar la movilidad urbana.

Obras para todos

Durante la jornada también se presentará oficialmente nueva maquinaria vial incorporada por el municipio y se inaugurará la Oficina de Juventud, un edificio de 250 metros cuadrados construido mediante un convenio con Corfone, con una inversión que supera los $225.000.000. En la meseta, además, quedará habilitado un salón de usos múltiples de casi 490 metros cuadrados, cuya obra demandó más de $330.000.000

El plan de inauguraciones incluye también el inicio de la bicisenda sobre la avenida Manuel Belgrano, con los primeros 600 metros lineales e iluminación, la apertura de un destacamento propio del grupo GEOP de la Policía del Neuquén en la meseta, junto con una vivienda institucional para personal policial, y la presentación de la primera plaza sustentable de Añelo. Este nuevo espacio, de casi 2.000 metros cuadrados, cuenta con juegos infantiles, veredas peatonales e iluminación completamente solar.

En paralelo, el municipio dará inicio formal a cuatro nuevos proyectos de pavimentación recientemente adjudicados, con tramos que van desde los 400 hasta los 1.600 metros cada uno, y realizará la entrega de dos viviendas municipales ya finalizadas. Además, está prevista para los próximos días la adjudicación de más de 50 lotes con servicios, como parte de la política habitacional local.

Banderet destacó que este conjunto de obras es el resultado de un año de trabajo sostenido y de una demanda histórica de los vecinos. “Es infraestructura que la comunidad venía reclamando desde hace tiempo y que hoy podemos mostrar como hechos concretos”, señaló, al remarcar que el objetivo es acompañar el crecimiento de la ciudad con mejoras reales en conectividad, servicios y espacios públicos.

Mirá la nota completa: