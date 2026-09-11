Buenas noticias para 150 familias del barrio de la Mutual Policial: podrán escriturar sus casas

Después de años de espera, 150 familias de Neuquén podrán avanzar hacia la escritura de sus viviendas. Se trata de vecinos del barrio de la Mutual Policial, ubicado en Belgrano y Necochea, que tenían sus casas canceladas pero no podían completar el trámite de escrituración debido a que el plano de mensura permanecía pendiente de aprobación.

La noticia fue confirmada por Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat de la provincia de Neuquén, durante una entrevista en La Primera Mañana por AM550, donde explicó cómo se logró destrabar la situación y cuáles serán los próximos pasos para los vecinos.

Según detalló Servidio, se trata de un plan de viviendas ejecutado por la ADUS hace aproximadamente quince años. El trámite para la aprobación del plano de mensura estaba detenido desde 2022 en la Municipalidad de Neuquén.

A partir del reclamo de los vecinos, la funcionaria explicó que comenzaron a trabajar junto con la Municipalidad, el Concejo Deliberante y los propios habitantes del barrio para identificar los obstáculos que impedían avanzar.

Finalmente, el plano de mensura fue aprobado por el Concejo Deliberante, un paso que permitirá completar su inscripción y avanzar con las escrituras. “Las familias que viven en este barrio que ya tenían cancelada su vivienda van a poder acceder a la escritura”, confirmó Servidio.

¿Qué tienen que hacer los vecinos?

La funcionaria explicó que ahora el plano deberá completar su inscripción en el catastro municipal y posteriormente será incorporado al catastro provincial. Una vez cumplidos esos pasos, quienes hayan terminado de pagar su vivienda podrán iniciar el trámite de escrituración.

Para facilitar el proceso, desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat anticiparon que se realizará una reunión con los vecinos del barrio para explicarles cuáles son los pasos que deberán seguir.

En el caso de quienes todavía están pagando las cuotas de sus viviendas, Servidio aclaró que también podrán acceder a la escritura una vez que finalicen el pago.

“Una garantía patrimonial para las familias”

Durante la entrevista, la secretaria destacó la importancia que tiene la regularización dominial para quienes habitan estas viviendas. “La escritura” permite a las familias contar con una garantía patrimonial sobre su vivienda, además de facilitar la posibilidad de proyectar ampliaciones, mejoras y futuras cuestiones vinculadas con la herencia.

Servidio explicó que el problema de las escrituras no era exclusivo del barrio de la Mutual Policial y que existen otros sectores históricos de la ciudad que todavía necesitan regularizar sus planos de mensura.

En ese sentido, contó que también fue aprobado el plano de mensura de un sector del barrio Melipal que se encontraba en una situación similar. “Esto es parte de la política del Neuquén Habita”, señaló la funcionaria, y explicó que el objetivo es que la regularización dominial sea una política pública, además de las acciones destinadas a construir viviendas y generar lotes con servicios.

Más barrios podrán avanzar con la regularización

Servidio precisó que las aprobaciones de estos planos requieren en algunos casos ordenanzas de excepción, por lo que deben pasar por el Concejo Deliberante. Según indicó, durante la última sesión fueron aprobados tres casos y el Gobierno provincial continúa trabajando en nuevos expedientes.

La funcionaria sostuvo que existe una decisión de avanzar en la regularización de barrios históricos de Neuquén que durante años tuvieron dificultades para completar sus mensuras y, consecuentemente, acceder a las escrituras.

En el caso de la Mutual Policial, el próximo paso será el encuentro con los vecinos para explicar el procedimiento y permitir que quienes ya cancelaron sus viviendas puedan comenzar finalmente el camino hacia la escritura de sus casas.

Entrevista a Ana Servidio, secretaria de Vivienda y Hábitat de Neuquén