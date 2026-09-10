El Gobierno de Neuquén avanza en una iniciativa para facilitar el acceso del personal policial a créditos destinados a soluciones habitacionales. En ese marco, autoridades del área de Vivienda y Hábitat, del IPVU y del Banco Provincia del Neuquén mantuvieron una reunión con representantes de la Policía provincial para analizar las alternativas disponibles.

El encuentro permitió presentar las características del Plan Neuquén Habita, sus condiciones y requisitos, con el objetivo de que los integrantes de la fuerza conozcan las posibilidades de financiamiento. A partir de esta instancia, se prevé avanzar con acciones de capacitación y difusión destinadas al personal policial.

Rolando Figueroa durante la presentación del plan habitacional destinado a facilitar el acceso a la vivienda para el personal policial de Neuquén.

Las líneas crediticias contemplan diferentes opciones vinculadas al acceso a la vivienda. Entre ellas se encuentra la posibilidad de adquirir una vivienda o un terreno, además de acceder a financiamiento para realizar ampliaciones habitacionales.

Uno de los puntos destacados del programa es que cuenta con financiamiento provincial y ofrece plazos de hasta 20 años. De esta manera, la propuesta busca ampliar las posibilidades para que los trabajadores policiales puedan acceder a una solución habitacional de acuerdo con sus necesidades.

El financiamiento también puede destinarse a ampliaciones habitacionales.

La iniciativa surgió a partir del interés de la Policía provincial en conocer en profundidad las características del programa y acercar estas herramientas a sus integrantes. La intención es que los efectivos puedan contar con información clara sobre las alternativas disponibles para construir, comprar o ampliar sus hogares.