Cipolletti recibió nueve ofertas para construir el Parque del Mercado

El municipio de Cipolletti llevó adelante este jueves la apertura de sobres para la obra del Parque del Mercado, que se desarrollará en la calle General Pacheco, entre Rivadavia y Mengelle. El acto se realizó en el quinto piso del edificio municipal de Yrigoyen 379 y contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler, el secretario de Obras Públicas Gustavo Zovich y la directora de Obras de Infraestructura Natalia Centurión.

Un total de nueve empresas presentaron sus propuestas para ejecutar el proyecto: NH Construcciones, Svara Ingeniería Civil SRL, Rutas del Valle SAS, Obras y Desarrollos S.A., Cepiem SRL, Saycon SRL, Diadema SAS, Quatro SRL y QTH SRL. Según informó Zovich, la documentación será evaluada por el área legal y en un plazo aproximado de 30 días se notificará a la firma adjudicada.

El Parque del Mercado busca revalorizar un terreno históricamente excedente del tejido urbano, incorporándolo al circuito de espacios públicos de la ciudad. El diseño contempla un paseo peatonal lineal con estructura apergolada, dos cabeceras o plazas secas con presencia predominante del álamo como especie emblemática del Valle, sectores parquizados, áreas de descanso, mobiliario urbano y un sistema integral de alumbrado público.

La propuesta apunta a favorecer la circulación peatonal, el encuentro ciudadano y la integración paisajística, consolidando un nuevo espacio público de calidad. El monto oficial de la obra asciende a $971.985.840,00, con un plazo de ejecución de 150 días corridos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas se destacó que el proyecto permitirá la puesta en valor del borde ferroviario y la continuidad del sistema de paseos peatonales sobre calle Pacheco, en el marco de la transformación urbana que impulsa la ciudad.